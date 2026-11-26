EGEA Observatorio, Instalación presentada por La Quiñonera en 1993 y Néstor Quiñones hoy día frente a documentación de Lesa Natura y abajo vista de parte del archivo de Acné. Perejil que busca Sol, 2008, móvil de Gilberto Esparza expuesto en Asteroide B-612 y vista de Acné con las piezas de Abraham Cruzvillegas, Flebitis 1995, y Pablo Vargas Lugo, Hombre de Nieve, 1993. Panorámica de Narrativas de lo Alternativo y obras que abordan la naturaleza, 2025-26 de Alexandra Germán actualmente en el MAM. (Fotos Eduardo Egea)

Las exposiciones colectivas curadas por Carlos Ashida y Patrick Charpenel en el Museo de Arte Moderno, MAM, Lesa Natura. Tentativas para un Arte Ecológico, (3Jun-17Ago,1993, Prensa,01Jun, inauguración y catálogo,17Jun) y Acné o el Nuevo Contrato Social Ilustrado, (23Nov,1995-Feb1996); son ahora revisadas en el MAM por Silverio Orduña en contrapunto a 10 artistas emergentes: Betty Árbol, Carolina Bollan y Goitia, Miguel Cinta Robles, Daniela de la Torre, Oscar García Benítez, Laura Elena Garduño, Alexandra Germán, Giovanni Fabián Guerrero, Circe Irasema y Cosa Rapozo; en lugar de ellos, ¿No hubiera sido más consecuente citar a Lesa Natura como antecedente de expos interdisciplinarias medio ambientales como, Asteroide B-612: Diseño Regenerativo y Balances Ambientales, 2010 curada en el MAM por Víctor Palacios actual curador en jefe de este museo, y Residual, 2010, MUCA-Roma, sobre basura y reciclaje?; ¿Esta curaduría fracasa porque declina considerar el discurso de los artistas sustituyéndolo por el tema de la Naturaleza, privilegiando obras y autores sobre el rigor historiográfico?.

Narrativas de lo Alternativo (22Ago,2026-14Feb,2027), fue paralela a Ante el Eclipse. Arqueologías del Arte en México (10Jun-18Oct,2026) en el Museo Tamayo dedicada al arte de los 80’s que pronosticó al de Lesa Natura y Acné; y donde una de las pocas curadurías que ha revisado en México al arte de los 80’s y 90’s fue Antes de la Resaca. Una Fracción de los Noventa en la Colección del MUAC, (30Jun-27Nov,2011) curada por Sol Henaro en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC; resultando esta muestra muy parcial al limitarse a la colección del MUAC; mientras que en el MAM sólo se revisa a Lesa Natura y Acné; respectivas imposiciones de la UNAM y el INBAL desde sus políticas institucionales, y no por la contextualización sociopolítica del arte; cómo sí se abocetó en La Era de la Discrepancia. Arte y Cultura Visual en México, 1968-1997, 2007, MUCA CU, UNAM, así como en el libro, El Cubo de Rubik, Arte Mexicano en los Años 90, 2013, de Daniel Montero publicado por la Fundación Jumex Arte Contemporáneo.

Controvertidas, a Lesa Natura y Acné, les tocó reinterpretar de manera muy distinta respecto a la Generación de Los Grupos de los 70’s y 80’s al arte y procesos provenientes del Primer Mundo; siendo que tanto en el Tamayo como en el MAM se incluyen artistas que internacionalizaron al Arte Contemporáneo mexicano y a su vez les tocó institucionalizar —tarde, como siempre en México— las herencias del Minimalismo, Arte Conceptual, Arte Povera, Ready Made, Vídeo, etc. y producir instalación, performance, vídeo, etc.; pero, ¿Qué aportan sus 10 jóvenes herederos aquí incluidos?; ¿Ni aportan algo pertinente, ni abren camino, como si sucedió en Lesa Natura y Acné?, ¿Sólo enmarcan la institucionalización del arte de los 90’s al tiempo que reciben del MAM un espaldarazo de visibilidad y bienvenida al arte contemporáneo, su mercado y museos?; pero al final, ¿Estos 10 artistas sólo suman más incertidumbre al futuro de las nueva generaciones y cooperan en la infantilización del arte alternativo del Siglo XXI como el que fue institucionalizado en la exposición, El Fin de lo Maravilloso. Cyberpop en México, 2023-24, en el Museo Universitario del Chopo?.

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