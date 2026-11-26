Solistas Solistas Ensamble de Bellas Artes. (Arturo Lopez)

La Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMO) presenta la Gala lírica: Verdi, Rossini y Donizetti, a cargo de Solistas Ensamble de Bellas Artes. El concierto se llevará a cabo el 29 de noviembre, a las 17 horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

El programa, elegido por la propia agrupación, ofrecerá un recorrido por las transformaciones formales y estéticas del teatro musical italiano del siglo XIX. Mediante la interpretación de arias, duetos, cuartetos y coros, Solistas Ensamble expondrá la transición desde las estructuras del clasicismo tardío hacia el desarrollo del realismo dramático.

“Será una gala lírica en homenaje a algunos de los ensambles más importantes de Verdi, Rossini y Donizetti. Es importante destacar que, además de buscar el lucimiento en ensambles o por separado de los miembros de Solistas Ensamble, también presentará la ópera de una manera más ligera de la que sería presentar una producción completa o un título en particular”, indicó José Luis González, invitado como director preparador de esta función.

Durante la primera mitad del siglo XIX, la ópera y otras manifestaciones musicales eran financiadas por las élites aristocráticas, que privilegiaban la técnica vocal y la ornamentación del bel canto. Tras la reconfiguración del mapa político europeo a consecuencia de las campañas de Napoleón Bonaparte, surgió en Italia el Risorgimento. Este movimiento por la unificación italiana impulsó un arte que volvía la mirada hacia los conflictos sociopolíticos y las dinámicas de poder, así como hacia los ideales que dieron forma al romanticismo.

El repertorio iniciará con Il barbiere di Siviglia y La Cenerentola, de Gioachino Rossini, y L’elisir d’amore y Don Pasquale, de Gaetano Donizetti, compositores que marcaron la transición hacia una mayor introspección psicológica en la comedia. Ambos ampliaron las posibilidades expresivas del bel canto y contribuyeron al desarrollo de un lenguaje musical más rico y versátil.

Posteriormente, el ensamble interpretará fragmentos de Il trovatore, Rigoletto, La traviata, Aida y Nabucco, de Giuseppe Verdi, obras en las que se consolida el tránsito de las formas cerradas del bel canto hacia una mayor continuidad dramática, mientras el coro adquiere un papel protagónico como expresión de identidad y de los conflictos políticos y sociales.

Para González, pianista y Concertista de Bellas Artes, la Gala lírica: Verdi, Rossini y Donizetti es también una manera de formar públicos, ya que “por medio de ella podemos acercar a la gente a que conozca la ópera, los títulos y los números más emblemáticos de estos tres compositores”.

Solistas Ensamble de Bellas Artes abordará este repertorio gracias a su capacidad para transitar entre formatos de cámara y texturas corales plenas. La estructura del grupo permite a sus integrantes asumir los roles solistas requeridos en las escenas de Rossini y Donizetti, para después conformar los ensambles concertantes y las masas corales que exige la obra de Verdi.

“Presentaremos números de ensamble en los que participan desde dos hasta seis integrantes de la agrupación, así como algunos coros de ópera”, explicó González, quien cuenta con una trayectoria enfocada en el desarrollo vocal y estilístico de agrupaciones líricas. Esta presentación marcará su debut como director y preparador musical al frente de Solistas Ensamble de Bellas Artes.

José Luis González es docente, correpetidor de ópera y especialista en repertorio vocal. Ha participado como continuista desde el clavecín y el órgano en conciertos de las orquestas Sinfónica Nacional y de Cámara de Bellas Artes, además del Bach Consort Guanajuato. Entre sus reconocimientos destacan el primer lugar del Concurso Nacional de Piano “Parnassos 2011” y la “Presea al Mérito 2010” del Conservatorio de Música del Estado de México.

Fue pianista de la Orquesta Filarmónica Mexiquense, pianista principal del Coro de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, beneficiario del Estudio de Ópera de Bellas Artes y pianista del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes. Como cantante lírico se ha presentado con diversas orquestas del país y de Colombia. También ha sido director invitado del Coro de la Ciudad de Tenancingo, el Coro de la Orquesta Típica de la Ciudad de México y el Ensamble Ecos.

El costo de los boletos para la Gala lírica: Verdi, Rossini y Donizetti es de 200, 160, 100 y 80 pesos. Se pueden adquirir directamente en las taquillas del Palacio de Bellas Artes, donde se aplican descuentos oficiales, y a través de Ticketmaster.