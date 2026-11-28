medios. Azucena Pimentel.

Nuevamente nos reúne una convicción que adquiere cada vez mayor importancia: los medios públicos somos parte fundamental de la estructura democrática de nuestro país.Nuestra responsabilidad es garantizar que la ciudadanía tenga acceso a información veraz y de interés público; a contenidos educativos, culturales, científicos y de divulgación; así como a espacios para reconocer su diversidad, expresar sus ideas yparticipar en los asuntos y decisiones colectivas.

Sabemos que la comunicación atraviesa una transformación profunda. Nos corresponde ser instituciones articuladas, con independencia editorial y sostenibles para cumplir con nuestro mandato; sin perder de vista nuestro eje: una relación permanentecon las audiencias.

Vivimos una disputa por la información y por la posibilidad de construir una realidad compartida que beneficie a toda la sociedad. La desinformación, la circulación masiva decontenidos sin sustento y los discursos que buscan imponer una sola versión de los hechos ponen a prueba la capacidad de nuestras sociedades para deliberar y tomar decisiones en un marco plenamente democrático. Ante la manipulación de los hechos y el descrédito del conocimiento, quienes nos dedicamos a la comunicación pública tenemos la responsabilidad irrenunciable de contrastar la información para defender la verdad y la democracia.

Ante este escenario, los medios públicos tenemos la tarea de ofrecer información respaldada por los hechos y de contribuir a una conversación pública plural, incluyente y situada en el día a día de las personas que nos ven y nos escuchan. Frente a los discursos que buscan socavar la convivencia democrática, debemos responder con información confiable y crear espacios donde las diferencias puedan expresarse con libertad y respeto.

Sabemos cómo: lo hemos hecho durante décadas. Nuestra responsabilidad es mantener este compromiso, incluso cuando informar con rigor resulte incómodo para quienes preferirían una sociedad menos crítica.

Ante este panorama, la Red México desempeña un papel fundamental, al articular esfuerzos, propiciar la colaboración y fortalecer la presencia de los medios públicos; y para responder a estos desafíos, en los últimos dos años, retomamos el trabajocolectivo de nuestras instituciones afiliadas. Dimos prioridad al diálogo, la cooperación y la representación de los ochenta y seis medios públicos que integran la Red en todo el país.

Hemos impulsado una agenda común para incrementar nuestras capacidades, robustecer nuestros vínculos, compartir experiencias y colocar en el debate nacional las condiciones que requerimos para cumplir con nuestra función social.

La sociedad requiere medios públicos fuertes para estar informada, educarse y acceder a la cultura. Este trabajo nos permitió poner en el centro dos asuntos fundamentales: la sostenibilidad de nuestros medios públicos y los derechos de las audiencias, ambos profundamente relacionados. Para garantizar el derecho a la información, la cultura, la educación y la comunicación, es indispensable tener instituciones con recursos suficientes, planeación a mediano y largo plazos, y condiciones para desarrollar capacidades tecnológicas y de producción. Los derechos de las audiencias requieren medios capaces de ejercerlos, porque las buenas intenciones y los mandatos legales requieren respaldo institucional y presupuestal.

Por ello, hacemos un llamado para que el reconocimiento del papel estratégico que cumplimos los medios públicos se traduzca en políticas, marcos normativos y presupuestos suficientes para cumplir a cabalidad con nuestras labores.

El Estado también cumple una función en este esfuerzo, pues contribuye en la generación de condiciones jurídicas, presupuestales e institucionales que nos permiten a los mediospúblicos cumplir nuestras funciones con continuidad y autonomía. La sostenibilidad requiere financiamiento pertinente, transparente y diversificado, capaz de dar estabilidad a los proyectos y evitar que el servicio público quede sujeto a cambios de administración o a decisiones presupuestales coyunturales.

Ahora bien, cada medio público debe asumir sus responsabilidades. Quienes dirigimos estas instituciones tenemos el compromiso de cuidar los recursos públicos, fortalecer losmecanismos de rendición de cuentas y garantizar criterios editoriales claros, en aras de promover conversaciones basadas en evidencias, respeto y pluralidad. Tenemos y cumplimos la obligación de investigar, contrastar fuentes, distinguir los hechos de las opiniones y representar la diversidad social y cultural de nuestro país. Dejemos en claro que la confianza ciudadana exige congruencia, profesionalismo y transparencia; la defensa de nuestra autonomía significa ejercerla con responsabilidad y demostrar , con nuestro trabajo, el valor público de cada una de nuestras instituciones.

Las audiencias, por su parte, deben contar con herramientas efectivas para participar , formular observaciones y ejercer sus derechos. Por ello, es importante reforzar las defensorías, los códigos de ética, los consejos editoriales plurales y los mecanismosde participación ciudadana. Nuestra relación con la sociedad debe tener consecuencias concretas en la manera en que decidimos, producimos y evaluamos nuestros contenidos, puesto que los derechos de las audiencias son obligaciones institucionales que tenemos con la ciudadanía.

En la Red, la actualización e institucionalización de nuestros estatutos es parte inherente a este esfuerzo. Nos permite mejorar la vida interna de nuestra asociación, precisar responsabilidades y consolidar acuerdos que respondan al contexto actual de lacomunicación. Una organización más sólida puede defender mejor los derechos de las audiencias y ampliar las posibilidades de colaboración entre sus integrantes.

Esta Asamblea nos sirve para revisar lo construido, reconocer los desafíos que compartimos y establecer compromisos para los próximos años. Hay asuntos urgentes que atender: el financiamiento, la transformación tecnológica, la capacitaciónde nuestros equipos, la circulación de contenidos, la preservación de archivos y la construcción de nuevas formas de acercamiento con las audiencias, particularmente las juventudes ylas comunidades que históricamente han tenido menos presencia en los medios.Para conseguirlo, es vital estrechar la cooperación con universidades, organismos públicos, instituciones culturales y otras redes de comunicación nacionales e internacionales.

Al compartir aprendizajes y capacidades, aumentamos nuestro alcance y respondemos mejor a las realidades de nuestras comunidades. Y que esta colaboración encuentre respaldo en decisiones públicas que nos reconozcan como parte de la infraestructura educativa, cultural e informativa del país.

Nuestra historia, de más de tres décadas, nos enseña cómo reunir a distintas instituciones alrededor de una responsabilidad compartida: hacer de la comunicación pública un servicio cercano a la gente, plural y comprometido con los derechos. Lo público se construye entre todas y todos: se sostiene con instituciones que rinden cuentas, con equipos de trabajo profesionales y con audiencias que ejercen sus derechos. Esa es la tarea que nos convoca y por ella debemos seguir fortaleciendo esta Red.

Desde esta Presidencia, les agradezco su presencia y reconozco todo lo que aportan a este esfuerzo colectivo por defender el derecho de todas y todos a tener voz, información veraz, educación y cultura.

***Discurso de Azucena Pimentel para la Inauguración de la LXIIAsamblea General Ordinaria de la Red México