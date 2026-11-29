FIL. ersonas observan el pabellón que recrea pasajes del icónico libro ‘Pedro Páramo’, este sábado durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en Jalisco. (efe)

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara “viaja” al pueblo de Comala para hacer un homenaje al escritor Juan Rulfo, a cuatro décadas de su muerte, con un pabellón que recrea pasajes del icónico libro ‘Pedro Páramo’, una las obras maestras de literatura en español.

La ‘Hacienda la media luna’ es un pabellón inmersivo con una producción audiovisual creada especialmente para que el público de la feria se adentre en las atmósferas fantasmagóricas y místicas que propone Rulfo en ‘Pedro Páramo’, dijo este domingo a EFE, la curadora Jessica Cruz.

“Pedro Páramo, es un espacio liminal, transitamos entre lo vivo y lo muerto, entre la fiesta y el luto, y así está llena de estas paradojas. La idea fue que (en el pabellón) convergen (distintos) momentos de la novela”, aseguró.

La idea del homenaje surgió de la directora de la FIL, Marisol Schulz, mientras que Cruz desarrolló el concepto general y el guión para el que contó con el apoyo de Juan Carlos y Pablo Rulfo, hijos del escritor fallecido en 1986.

Cruz tuvo acceso al archivo fotográfico y audiovisual de la familia que sirvió para ajustar algunos de los escenarios planeados al inicio del proyecto.

En ese contacto decidieron que la imagen del fantasma de la madre del protagonista, Juan Preciado, llevara el rostro de María Vizcaíno, la propia madre de Juan Rulfo.

También integraron fotografías tomadas por Rulfo, su voz leyendo partes de su cuento ‘Luvina’ con imágenes de un cortometraje realizado por sus hijos, fragmentos de una entrevista transmitida en 1979 además de algunas pinturas de Pablo, su hijo.

“La colaboración fue muy estrecha, no siento que haya estado la dirección absoluta (del proyecto sólo) de mi parte. El trabajo fue muy lindo también por eso, porque fue muy colaborativo, muy en comunicación continua”, dijo la creadora audiovisual mexicana.

Universo rulfiano

Las imágenes del universo rulfiano cobran vida en este pabellón único en la historia de la feria, que este año festeja sus 40 años de vida y que, en sus inicios, otorgaba el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, a la postre convertido en el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances.

El público es recibido en una puerta que emula a las de las antiguas haciendas mexicanas. Apenas entrar, se transporta a un mundo en el que los susurros y las voces acompañan el camino en espacios cada vez más densos y oscuros que arrancan con la llegada del protagonista Juan Preciado a Comala.

Uno de los retos del equipo fue crear un espacio similar a las haciendas antiguas, pero generar una atmósfera silenciosa en medio de un recinto lleno de gente y ruido, explicó Enrique Nuño, museógrafo del pabellón.

“La solución fue construir muros, aislar primero del exterior, el centro de la pared es de hule con madera y hacer huecos dentro estas paredes donde incrustamos las bocinas para poder hacer el efecto de estas paredes que te susurran”, dijo.

Al igual que sucedió con el equipo creativo, que tuvo que releer este clásico del realismo mágico para proponer una idea visual, Nuño considera que vivir la experiencia del pabellón llevará al público a reinterpretar Pedro Páramo y a regresar a sus páginas.

“Al entrar y vivir la experiencia nos abre posibilidades distintas, si bien es un punto de vista de lo que puede ser la novela, cada quien va a descubrir nuevas cosas en el camino. Es una entradita, una propuesta para el redescubrimiento de la novela”, señaló.