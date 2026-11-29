Preparar el Corazón a la Navidad —

Si queremos que un hijo mejore, los Padres necesitan amarase más el uno al otro; ante cualquier reforma educativa, la Potestad debe ser exclusivamente de Papá y Mamá, señaló a Crónica el Dr. Melendo. Si queremos que un hijo mejore, los Padres necesitan amarase más el uno al otro; ante cualquier reforma educativa, la Potestad debe ser exclusivamente de Papá y Mamá, señaló a Crónica el Dr. Melendo. (Gerardo González Acosta)

En una época marcada por la incertidumbre económica y política, las tensiones familiares y el desgaste emocional que dejan los días difíciles, millones de hogares en México y el mundo encienden este domingo la primera vela de la corona para iniciar el Adviento, periodo de cuatro semanas que invita a detener el paso y preparar el corazón hacia la celebración de la Navidad.

Proveniente del latín adventus, que significa “venida o llegada”, este tiempo abre en el calendario cristiano el domingo más próximo al 30 de noviembre y culmina la tarde del 24 de diciembre.

Más allá de las formas o los ritos externos, el Adviento propone una experiencia profundamente humana, abrir espacio en la vida cotidiana para que nazca una esperanza nueva cuando las respuestas tradicionales parecen haberse agotado.

Promesa Escrita para Tiempos de Cansancio

La historia detrás de esta espera encuentra eco en una de las páginas más luminosas de la tradición bíblica.

Siglos antes del nacimiento de Jesús, un pueblo desterrado en Babilonia atravesaba el desánimo, la crisis, la tiranía de un imperio, la sensación de abandono y la duda sobre su propio futuro.

En medio de aquellos tiempos obscuros, la voz del profeta Isaías anunció una promesa que atraviesa los siglos; “Preparen en el desierto un camino para el Señor; tracen en la estepa un sendero recto para nuestro Dios” (Isaías 40:3).

Esa palabra anticipó el regreso a casa de quienes se sentían lejos, y la llegada definitiva de Cristo como una salida real del quebrantamiento hacia la luz.

En aquel entonces ls personas estaban estancadas en la vida, incapaces de valerse por sí mismos, y tal vez comenzando a dudar de que Dios los salvaría.

Es fácil identidficarse hoy día con esas circunstancias, que vivió el público descrito en el versículo, los cautivos en Babilonia.

Hoy, muchas personas enfrentan su propia Babilonia silenciosa, un duelo no resuelto, la angustia financiera, el distanciamiento en casa, conflictos políticos y sociales, o una batalla interior que pesa.

El mensaje central de estas cuatro semanas recuerda que “ningún desierto es permanente cuando se abre la puerta a la Fe y a la reconciliación”.

Símbolos que Reúnen a la Familia

Inicia Tiempo de Adviento 2026 En comunidades y hogares de México, el Adviento abre paso a un tiempo de reflexión y serenidad antes del arranque de las posadas y los nacimientos artesanales. (Crónica/Pexels)

A lo largo de las generaciones, el Adviento consolidó gestos sencillos que ayudan a traducir esta espera en la mesa familiar, a través de tres tradiciones con amplio arraigo social.

Al inicio, la Corona de Adviento, su forma circular señala el amor sin principio ni fin; las ramas verdes simbolizan la vida que resiste incluso en medio del invierno, y el encendido progresivo de sus cuatro velas, tres moradas y una rosa para el tercer domingo, recuerda que la luz siempre termina por abrirse paso sobre la penumbra.

La segunda tradición son dos etapas de reflexión, durante las primeras dos semanas, la mirada es orientada hacia la renovación interior y el sentido trascendente de la vida; a partir del 17 de diciembre, la atención es concentrada en el camino hacia Belén, junto a figuras cercanas como María, José y Juan el Bautista.

En tercer sitio, la antesala de las tradiciones mexicanas; en México, este tiempo prepara el ánimo comunitario para los nacimientos artesanales, las pastorelas y las posadas que inician el 16 de diciembre, para rescatar el valor del encuentro frente al ruido comercial de fin de año.

Der cara a las prisas de diciembre, el inicio del Adviento ofrece una oportunidad concreta; volver a lo esencial, sanar vínculos en casa, y recibir con serenidad el nacimiento de Jesús como única fuente de paz y esperanza duradera.

Inicia el Adviento; cuatro semanas para encender Esperanza en Hogares mexicanos