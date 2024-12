El recuento de los daños…

TRICAMPEONES. André Soares Jardiné y sus Águilas hicieron historia. (David Leah/David Leah)

Con el cierre de año, llega el momento de hablar sobre lo bueno y malo de este 2024 en el futbol mexicano.

COMENCEMOS CON LO POSITIVO

En la cancha tiene que ser indiscutiblemente el América el mejor calificado de este año. Con dos títulos de Liga y un tricampeonato, no queda duda que es lo más destacado.

Sólo le faltó la Concacaf, que fue su único descalabro, pero fue un año inolvidable para las Águilas, por más que nos duela a sus detractores. A resaltar el trabajo de dos personas, Santiago Baños, el presidente Deportivo, y de André Jardine, el entrenador.

Tenemos también que resaltar lo hecho por Cruz Azul, aunque sus aficionados estén todavía más dolidos por lo mismo, por ser el equipo que mejor jugó al futbol este año. Una final y un liderato histórico terminaron sin el trofeo, aunque fueron muchas alegrías, la principal no llegó, pero es de aplaudirse la dirección que ha tomado el equipo cementero.

A nivel individual el regreso de Raúl Jiménez es LA NOTICIA del año para la selección. Afortunadamente ha podido superar el fuerte golpe en la cabeza y es nuevamente el Raúl que conocemos y que esperamos para el equipo nacional. Pero en realidad hay poco, o nada, que destacar con la selección mexicana.

VÁMONOS CON LO NEGATIVO.

Sin dudas lo peor de este año vuelve a ser el manejo en la Federación Mexicana de Futbol con la Selección Nacional y la Liga MX.

Nuevamente hubo cambio de presidente Comisionado y también de entrenador del equipo tricolor, tras el fracaso en la Copa América, con lo cual Jaime Lozano quedó fuera, a pesar de múltiples discursos de continuidad hasta el 2026, y llegó Javier Aguirre, para su tercera época al frente de la selección.

No fue tan sólo la salida del “Jimmy”, sino las formas en cómo se encaró esa Copa América, con una supuesta renovación de jugadores que nunca fue tal y que dejó fuera a elementos que estaban en mejor nivel que los convocados. Se habló mucho de injerencia de los directivos en la convocatoria, pero lo cierto es que fue una mala decisión llevar al torneo más importante del periodo mundialista un equipo que no preparó absolutamente nada para el futuro.

EL CAOS EN LA FMF

En cuanto a directivos la renuncia de Juan Carlos Rodríguez tras no poder cerrar el fondo de inversión para la Liga MX deja un caos en la Federación que demuestra la división interna entre dueños de clubes. Eso es lo más preocupante, que cada quien sigue viendo por sus propios intereses y muy poco por el bien del futbol mexicano, que se ha quedado estancado desde hace ya varios años.

EL FAN ID, UN FRACASO TOTAL

Más temas negativos del futbol mexicano, la negativa al regreso del ascenso y descenso, el terrible calendario de la Liga MX, el ridículo en la Leagues Cup de los equipos mexicanos, una vez más, el bajísimo nivel del arbitraje mexicano, pero sin duda, lo peor de todo este año es que, como siempre ocurre, una vez más la violencia en los estadios quedó sin castigos. Una aficionada de Rayados murió en Torreón, oro murió baleado afuera del estadio de Xolos, un aficionado de Atlas fue apuñalado dentro del estadio de Chivas, incontables broncas en las tribunas, incluso con porras ya muy identificadas, y no pasa nada. No se detiene a nadie, sólo queda en advertencias, y ridículas multas económicas. El Fan ID resultó un fracaso total, y no se ven propuestas o soluciones reales a corto plazo.

¿Qué otras cosas positivas y negativas recuerdas del futbol mexicano en el 2024?