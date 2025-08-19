Real Madrid vs Osasuna: Horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver LaLiga

Real Madrid vs Osasuna | LaLiga, jornada 1 El equipo de Xabi Alonso hace su presentación oficial en la cancha del Santiago Bernabéu.

La primera jornada de la temporada en el futbol español cierra con el duelo estelar entre Real Madrid y Osasuna. Los merengues inician su camino en busca de recuperar el título, ahora con Xabi Alonso al mando luego de la salida de Carlo Ancelotti. En frente, tendrán a un cuadro de Osasuna que el año pasado quedó cerca de puestos europeos y que este año espera alcanzar un boleto de competencias internacionales.

Después de los primeros partidos de esta primera fecha, el Barcelona ha tomado el liderato general de forma provisional luego de su triunfo ante el Mallorca de 0-4 como visitantes. Los blaugranas parecen mantener el ritmo con el que cerraron la campaña pasada y están listos para defender su corona. Por eso, será vital para el cuadro blanco meterse a la pelea por el primer puesto desde el primer día y evitar a toda costa dejar ir puntos.

En qué horario se juega el Real Madrid vs Osasuna | LaLiga, jornada 1

El silbatazo inicial de este duelo será a las 13:00 horas (CDMX) de este martes 19 de agosto desde la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.

En qué canal ver el Real Madrid vs Osasuna | LaLiga, jornada 1

La transmisión de este enfrentamiento será exclusiva de Sky Sports en nuestro país, por lo que tendrás que sintonizar tu sistema de televisión de paga.

Cómo ver en app el Real Madrid vs Osasuna | LaLiga, jornada 1

Descarga la aplicación de Sky+ para cualquiera de tus dispositivos móviles, ingresa con tu cuenta de paga de Sky y mira este partido dondequiera que estés.

Previa del Real Madrid vs Osasuna | LaLiga, jornada 1

Después de su participación en el Mundial de Clubes, el Real Madrid regresa a la acción para arrancar su temporada. El cuadro merengue se quedó sin títulos el año pasado, algo que buscan corregir cuanto antes con la llegada de Xabi Alonso al banquillo de entrenador. También, la plantilla ha traído nuevos elementos cono Trent-Alexander Arnold y Franco Mastantuono, quienes esperan brillar con el cuadro blanco.

En frente, tendrán a un Osasuna que ha evolucionado en los años recientes, pasando de pelear por la permanencia a un lugar dentro de competencias europeas. El cuadro de Pamplona ha mantenido su base y sumado algunos elementos que buscan demostrar que hoy tienen lo necesario para competir con los mejores y llegar hasta competencias internacionales.

La temporada pasada, el resultado fue un 4-0 a favor del Madrid en la cancha del Santiago Bernabéu. Posteriormente, Osasuna consiguió un empate de 1-1 en la cancha del estadio El Sadar. La victoria más reciente de Osasuna ante el cuadro blanco en partido oficial se remonta al 30 de enero de 2011