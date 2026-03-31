República Checa será el tercer rival de México en el Mundial 2026: ¿Qué figuras tiene Chequia?

La selección de Selección de República Checa será el tercer rival de Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial 2026, un equipo que llega tras una clasificación dramática en el repechaje y con varias figuras a seguir.

El conjunto checo ha sorprendido en su camino al Mundial, eliminando a rivales fuertes y mostrando un estilo competitivo que lo convierte en un adversario peligroso.

Sus principales figuras

Patrik Schick

El delantero del Bayer Leverkusen es la gran estrella del equipo.

Referente ofensivo y goleador

Gran capacidad dentro del área

Principal carta de gol

Tomáš Souček

El capitán y líder del mediocampo.

Jugador del West Ham

Fuerte en el juego aéreo y recuperación

Aporta equilibrio y experiencia

Ladislav Krejčí

Un elemento clave en defensa.

Liderazgo en la zaga

Importante en jugadas a balón parado

Participación destacada en el repechaje

Matěj Kovář

El arquero titular.

Destacó en momentos decisivos

Seguridad bajo los tres postes

Proyección internacional

Pavel Šulc

Mediocampista ofensivo con llegada.

Genera oportunidades de gol

Aporta dinamismo en ataque

Puede ser factor sorpresa

Un rival incómodo para México

La selección checa combina experiencia y juventud, con jugadores en ligas importantes de Europa. Su estilo físico y ordenado puede complicar a la Selección Mexicana, especialmente en un partido que podría definir el pase a la siguiente ronda.