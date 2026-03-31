República Checa será el tercer rival de México en el Mundial 2026: ¿Qué figuras tiene Chequia?

La selección de Selección de República Checa será el tercer rival de Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial 2026, un equipo que llega tras una clasificación dramática en el repechaje y con varias figuras a seguir.
El conjunto checo ha sorprendido en su camino al Mundial, eliminando a rivales fuertes y mostrando un estilo competitivo que lo convierte en un adversario peligroso.
Sus principales figuras
Patrik Schick
El delantero del Bayer Leverkusen es la gran estrella del equipo.
- Referente ofensivo y goleador
- Gran capacidad dentro del área
- Principal carta de gol
Tomáš Souček
El capitán y líder del mediocampo.
- Jugador del West Ham
- Fuerte en el juego aéreo y recuperación
- Aporta equilibrio y experiencia
Ladislav Krejčí
Un elemento clave en defensa.
- Liderazgo en la zaga
- Importante en jugadas a balón parado
- Participación destacada en el repechaje
Matěj Kovář
El arquero titular.
- Destacó en momentos decisivos
- Seguridad bajo los tres postes
- Proyección internacional
Pavel Šulc
Mediocampista ofensivo con llegada.
- Genera oportunidades de gol
- Aporta dinamismo en ataque
- Puede ser factor sorpresa
Un rival incómodo para México
La selección checa combina experiencia y juventud, con jugadores en ligas importantes de Europa. Su estilo físico y ordenado puede complicar a la Selección Mexicana, especialmente en un partido que podría definir el pase a la siguiente ronda.