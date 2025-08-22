Tijuana vs Chivas: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Guadalajara en Liga MX

Guadalajara visita a Xolos en el Estadio Caliente Liga MX (Crónica Digital)

Club Deportivo Guadalajara y Tijuana se miden este viernes 22 de agosto de 2025 en el Estadio Caliente, en partido correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX. A continuación, te contamos dónde puedes ver el juego de Chivas hoy.

Esta fecha de la primera división del futbol mexicano enfrentará a dos equipos con realidades opuestas: Guadalajara busca revertir su mal arranque y cortar una racha negativa, mientras que Tijuana quiere mantener su buen paso y seguir escalando posiciones en la tabla.

El equipo dirigido por Gabriel Milito llega con presión, bajas importantes y la necesidad de sumar puntos para no rezagarse, mientras que los Xolos de Sebastián Abreu intentarán aprovechar su localía y el impulso anímico de sus últimos resultados.

Previa y pronóstico Tijuana vs. Chivas | Jornada 6 de la Liga MX

El Rebaño Sagrado ha tenido un inicio complicado. Después de caer 1-2 frente a Juárez en el Estadio Akron, Guadalajara se ubica en la posición 16 con apenas tres puntos en cuatro partidos.

Las lesiones de Javier “Chicharito” Hernández y Alan Pulido han mermado su ataque, mientras que los errores defensivos le han costado resultados importantes. Milito apuesta por ajustar su esquema para recuperar confianza y sumar fuera de casa.

Por su parte, Tijuana atraviesa un panorama mucho más positivo. Con ocho puntos y ubicado en la séptima posición, el equipo del “Loco” Abreu llega tras vencer 0-2 a Pachuca, mostrando solidez y resiliencia, incluso jugando con un hombre menos.

En su estadio, uno de los más complicados para los visitantes en la Liga MX, los fronterizos buscarán alargar su buen momento y consolidarse como un rival de cuidado.

El pronóstico favorece ligeramente a los locales, que se han mostrado sólidos en casa y llegan en mejor forma. Se espera un partido cerrado y con alta intensidad, pero la ventaja de Xolos como anfitriones podría inclinar la balanza para un triunfo ajustado.

¿A qué hora juegan Tijuana vs. Chivas hoy?

El partido está programado para este viernes 22 de agosto de 2025 a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Caliente. Este duelo marcará el inicio de la sexta jornada del Apertura 2025 y es uno de los encuentros más atractivos del fin de semana en la Liga MX.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Tijuana vs Chivas?

Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo y en exclusiva a través de Caliente TV y Tubi, que ofrecerán la cobertura completa desde Tijuana.

Alineaciones probables Tijuana vs Chivas

Guadalajara: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo; Alan Mozo, Diego Campillo, Erick Gutiérrez, Bryan González; Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Armando González.

Tijuana: Antonio Rodríguez; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Pablo Ortíz, Jesús Gómez; Iván Tona, Kevin Castañeda, Ramiro Árciga, Gilberto Mora, Domingo Blanco; Frank Boya.