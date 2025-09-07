Tigres vs Rayadas: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

Partido Rayadas vs Tigres Liga MX Femenil Especial

Monterrey se detiene. Por momentos, el rugido de la afición se reemplaza por fervor futbolero. Este 7 de septiembre, el Estadio Universitario será el epicentro del Clásico Regio Femenil, donde las Amazonas de Tigres y las Rayadas de Monterrey disputarán una edición más de su histórica rivalidad en la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

¿A qué hora juegan Tigres Femenil vs. Rayadas Femenil hoy?

El partido inicia a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario.

¿Dónde ver el partido Tigres vs Rayadas en TV y streaming?

El Clásico se transmite por FOX Sports y FOX Sports Premium, disponibles en televisión de paga. Además, se podrá seguir en streaming por Amazon Prime Video, también bajo suscripción.

¿Cómo llegan Tigres Femenil y Rayadas femenil?

Las Tigres femenil se presentan contundentes, acumulando 22 puntos y embaladas tras una victoria de 4-2 ante Chivas en la fecha pasada. Las Rayadas, por su parte, suman 17 unidades, con resultados irregulares —empatadas ante Chivas y Juárez— pero con hambre de apoderarse del norte.

¡Este equipo nunca se rinde! ¡Somos las Amazonas y vamos por todo! 🔥 pic.twitter.com/gBS8Apcv9a — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) September 7, 2025

Desde su origen en 2017, el Clásico Regio Femenil se ha consolidado como el duelo más importante del norte. Tigres lidera la serie histórica con más victorias, mientras que las Rayadas han crecido en protagonismo. Entre ambos han disputado múltiples finales, reflejando su dominio en el circuito femenil.