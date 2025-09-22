Gala del Balón de Oro 2025: Horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver en vivo desde México

Gala del Balón de Oro 2025 El Balón de Oro tendrá a un ganador inédito este año con Vitinha, Lamine Yamal y Ousmane Dembele como los favoritos.

Este lunes 22 de septiembre se dará a conocer al Balón de Oro 2025, el prestigioso galardón que reconoce a lo mejor del futbol durante la temporada pasada, incluyendo al mejor jugador del mundo. Después de un 2024 y 2025 lleno de emociones, capitanes y entrenadores de todo el mundo se reúnen en Francia con una ceremonia que tendrá a un ganador primerizo.

¿A qué hora ver la Gala del Balón de Oro 2025 en México?

La ceremonia comenzará desde las 13:00 horas (CDMX) desde el Théâtre du Châtelet de París este lunes 22 de septiembre

¿En qué canal ver la Gala del Balón de Oro 2025 en México?

Este programa especial estará disponible en el canal de TNT Sports a través de tu sistema de televisión de paga únicamente.

¿Cómo ver en app la Gala del Balón de Oro 2025 en México?

Descarga la aplicación de HBO Max, DAZN o síguela en vivo por YouTube en el canal de Claro Sports.

¿Quién ganará la Gala del Balón de Oro 2025?

El fin de semana, múltiples reportes periodísticos y rumores comenzaron a apuntar a Lamine Yamal como el principal candidato a llevarse el trofeo. El juvenil español ganó LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España, marcando 17 goles y 25 asistencias en todas las competencias.

Algunos hechos que acompañan este rumor es que dos de los otros favoritos como Ousmane Dembele y Vitinha, no asistirán a la gala de este día, ya que estarán disputando su partido de la jornada 5 de League 1 ante el Olympique de Marsella prácticamente a la misma hora.

En caso de conseguirlo, Lamine Yamal se estaría convirtiendo en el Balón de Oro más joven de la historia con 18 años y 21 días. El más joven en este momento en obtener esta distinción es el brasileño Ronaldo Nazario, quien lo ganó en 1997 con 21 años y 3 meses de edad.

¿Cómo se decide al ganador de la gala del Balón de Oro 2025?

El Balón de Oro, entregado cada año por la revista France Football, se decide a través de la votación de un jurado internacional compuesto por alrededor de cien periodistas deportivos, cada uno en representación de un país miembro de la FIFA.

Cada periodista elige a cinco futbolistas y los ordena del primero al quinto lugar, asignando seis puntos al primero, cuatro al segundo, tres al tercero, dos al cuarto y uno al quinto. Al final, se suman todos los votos y el jugador con mayor puntaje se lleva el galardón.

What does it take to be a Ballon d'Or? #ballondor pic.twitter.com/ruzMU94ov4 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Los criterios que se toman en cuenta incluyen el rendimiento individual, los logros colectivos, la calidad y talento futbolístico, así como el juego limpio y la influencia en su equipo.

Aunque entre 2010 y 2015 el premio se fusionó con el FIFA World Player e incorporaba el voto de capitanes y entrenadores de selecciones, desde 2016 volvió a ser exclusivo de France Football y a depender únicamente de la evaluación de periodistas especializados.