FC Juárez vs Pumas: Horario, canal, cómo y dónde ver la Liga Mx EN VIVO

Partido FC Juárez vs Pumas Especial

¡Hoy hay partidooo! Para los fanáticos del fútbol mexicano se viene un duelo que promete intensidad, con Bravos recibiendo a Pumas, ambos con la presión de sumar de tres para mantenerse firmes en la tabla de la Jornada 10 de la Liga MX. Por ello, en esta nota te decimos cuándo, dónde y cómo llegan los equipos.

¿Dónde y a qué hora es el partido FC Juárez vs Pumas?

Este encuentro tendrá lugar este martes 23 de septiembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿En qué canal ver el partido FC Juárez vs Pumas?

Para no perderse el minuto a minuto de este encuentro, podrás seguir la transmisión del partido a través de los siguientes canales:

Televisión abierta: Azteca 7 .

. Plataformas de streaming: Caliente TV y Tubi.

¿Cómo llegan ambos equipos desde su último encuentro?

FC Juárez

Los FC Juárez vienen de una derrota ante Cruz Azul, 3-2, lo que dejó un sabor amargo. Antes de eso, empató 1-1 con Necaxa. En casa, ha tenido resultados mixtos; algunas victorias, otros tropiezos que muestran que su defensiva aún no es sólida.

🗣️ Impresiones postpartido de nuestro DT Anuar Gómez pic.twitter.com/dXa3NQ3d6a — FC Juárez (@fcjuarezoficial) September 23, 2025

Pumas UNAM

Su más reciente partido fue un empate 1-1 ante Tigres como visitante. También tienen en su historial una derrota ante Mazatlán por 4-1, lo que levantó críticas y les exige mejorar. Además, en general, su temporada ha sido irregular: algunos buenos momentos ofensivos, pero con vacíos defensivos, especialmente fuera de casa.