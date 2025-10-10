América vs Tigres Femenil: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

América vs Tigres Femenil Las Águilas reciben a Tigres en el estadio Ciudad de los Deportes

América vs. Tigres Femenil protagonizan uno de los partidos más esperados del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, un duelo que enfrenta a dos de las plantillas más poderosas del futbol mexicano femenil. El encuentro se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde las Águilas buscan igualar en el liderato a las Amazonas, que llegan casi con paso casi perfecto.

Ambos equipos llegan en en buen momento. América, dirigido por Ángel Villacampa, supo recomponerse tras un inicio irregular y hoy presume una racha de cinco partidos sin perder. Tigres, por su parte, no ha caído en siete fechas y mantiene la mejor defensa y ofensiva del certamen.

Previa y pronóstico América Femenil vs Tigres Femenil | Jornada 15 de la Liga MX Femenil

El encuentro entre América y Tigres Femenil de la Jornada 15 tiene tintes de final anticipada. Las capitalinas ocupan el tercer lugar con 32 puntos, mientras que las regiomontanas lideran con 35 unidades. La diferencia de tres puntos convierte este choque en una batalla directa por la cima.

El cuadro azulcrema viene de imponerse 1-2 sobre Rayadas en Monterrey, con una actuación destacada de Bruna Vilamala y Scarlett Camberos. Tigres, bajo la dirección de Pedro Martínez Losa, goleó 0-3 a Puebla con la contundencia de siempre y la solidez que las distingue desde hace años.

Desde 2018 se han enfrentado 31 veces, con 15 victorias para Tigres, 8 empates y 8 triunfos para América. En los últimos cinco duelos, las Águilas se han llevado dos victorias, las Amazonas una, y se han firmado dos empates. La historia sugiere un partido cerrado, pero el momento anímico podría inclinar la balanza a favor del local.

¿A qué hora juegan América vs Tigres Femenil hoy?

El duelo entre América y Tigres Femenil se disputará este viernes 10 de octubre de 2025, en el Estadio Ciudad de los Deportes. A las 19:00 horas

Transmisión en vivo | ¿En qué canal pasan el partido América vs Tigres Femenil?

Los seguidores de la Liga MX Femenil podrán disfrutar el encuentro América vs Tigres Femenil en vivo a través de Canal 9 (TV abierta), TUDN (TV de paga) y ViX; también en YouTube oficial de la Liga MX Femenil.

Alineaciones probables América vs Tigres Femenil

América Femenil: Sandra Paños; Karina Rodríguez, Kimberly Rodríguez, Annia Mejía, Jana Gutiérrez; Irene Guerrero, Alexa Soto, Montserrat Saldívar; Scarlett Camberos, Kiana Palacios, Bruna Vilamala.

Tigres Femenil: Cecilia Santiago; Jimena López, Greta Espinoza, Ève Perisset, Sabrina Enciso; María Sánchez, Cristina Ferral, Jennifer Hermoso; Stephany Mayor, Jheniffer Cordinali, Diana Ordóñez.