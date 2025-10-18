Cruz Azul vs América: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 13 Liga MX

Partido Cruz Azul vs América en vivo Especial

¡Hay partidooo! Este sábado, en el marco de la Jornada 13 de la Liga MX del Apertura 2025, Cruz Azul y América se volverán a encontrar en un duelo donde no solo se disputan tres puntos, sino historia, orgullo y posiciones en la tabla.

¿A qué hora y dónde juegan Cruz Azul vs América hoy?

La sede de este partido será el Estadio Olímpico Universitario, en la Ciudad de México, programado para este sábado 18 de octubre a las 21:05 horas (tiempo del centro de México).

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Cruz Azul vs América?

En cuanto a transmisión, los aficionados en México podrán verlo por Canal 5, TUDN, y también vía streaming en ViX Premium.

¿Cómo llegan los equipos a este partido?

Cruz Azul llega con una necesidad de reafirmar su nivel. En su última presentación, el equipo empataron 1-1 ante Tigres UANL. Con ello, la Máquina ocupa un lugar sólido, pero no puede permitirse nuevas fallas si quiere aspirar a lo más alto.

En una dinámica más favorable, el América suma una racha positiva y están instalados en la parte alta de la tabla. Vienen motivados, lo que convierte este enfrentamiento en una prueba de fuego para ambos.

Posibles alineaciones

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erick Lira, Jesús Orozco, Carlos Rotondi

Mediocampo: Lorenzo Faravelli, Carlos Rodríguez, José Paradela, Luka Romero

Delantero: Gabriel Fernández

VAMOS POR LA VICTORIA 🔥💙



Presentado por @NovibetMexico pic.twitter.com/A4HEIVj1eX — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 18, 2025

América

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja

Mediocampo: Alan Cervantes, Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez

Delanteros: Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre