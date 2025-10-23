Club de Golf Valle Alto toma la cima en el LXX Campeonato Nacional Interclubes

Nacional Interclubes. Carlos Alberto Treviño del Club Campestre Monterrey, el campeón defensor comparte el primer sitio. (FMG)

Con la participación de las categorías Campeonato A y B, continuó la segunda ronda del LXX Campeonato Nacional Interclubes en Terralta Country Club, en Monterrey, Nuevo León.

En la categoría Campeonato, el Club de Golf Valle Alto de Monterrey arrancó con 226 golpes, 10 sobre par y con ello amarró la cima del tablero.

El Club Campestre Monterrey finalizó segundo con 11 sobre par, mientras que, Las Misiones de Monterrey cerró en el tercer lugar.

Empate al primer sitio individual

Gabriel Derbez, del Club de Golf Valle Alto y Carlos Alberto Treviño del Campestre Monterrey y campeón defensor, empataron en la primera posición con una tarjeta de 69 golpes 3 bajo par.

En la Categoría A, el Club Campestre de Saltillo mantuvo la delantera con 149 golpes, mientras que el segundo lugar fue para el Club de Golf México con 156 y el tercero el Club de Golf Chapultepec con 161.

Además de estos tres clubes, completaron el corte el Guadalajara Country Club, el Club Campestre de la Ciudad de México y Campestre de León.

Hole in One de José Luis Pérez

Protagonista. José Luis Pérez Gutiérrez jugador de El Bosque Country Club de León, Guanajuato hizo un Hole in One en el hoyo 5 del Terralta Country Club. (FMG)

En lo individual de la categoría A, José Luis Pérez Gutiérrez jugador de El Bosque Country Club de León, fue protagonista en el hoyo 5 al realizar el primer y único Hole in One en lo que va de la competencia. El representante del club leonés utilizó un hierro 8 a 173 yardas con viento en contra.

En la Categoría B, Bosque Real Country Club del Estado de México, no dejó escapar la primera posición con un acumulado de 173 golpes.

El corte lo superaron el Campestre de León, Club de Golf México, el local Terralta Country Club, El Bosque Country Club y el Campestre Monterrey.

Sábado 25 de octubre:

• Ronda final: Categorías: Campeonato, AA, A y B