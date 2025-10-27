Boletos Mundial FIFA 2026: Fechas, requisitos y pasos para la segunda etapa del sorteo de compra

Mundial 2026 La segunda fase del sorteo para conseguir boletos para el Mundial da inicio. (Especial)

La Copa Mundial FIFA 2026 está cada día más cerca de celebrarse, siendo este año el terreno mexicano uno de sus escenarios y compartiendo el evento con Estados Unidos y Canadá.

Tras la exitosa primera fase del sorteo, la cual fue preferente de Visa y en la que se vendieron más de un millón de boletos para el Mundial 2026, FIFA anuncia su segunda ronda del sorteo que permitirá la compra de más boletos para el histórico evento.

¿Cuándo inicia la segunda fase del torneo de entradas para la Copa Mundial 2026?

El proceso de inscripción inicia hoy lunes 27 de octubre a las 11 AM (hora del Este) y cierra el día viernes 31 de octubre a las 11 AM (hora del Este).

Registro La segunda etapa del sorteo abre lunes 27 d eoctubre de 2025. (FIFA)

Durante este plazo, el acceso a registro permanecerá abierto en el portal oficial, siendo esta fase una segunda oportunidad para los aficionados que no fueron seleccionados en la preventa realizada en septiembre.

Una vez finalizado el registro, el proceso de selección será similar a su primera etapa, seleccionando a los ganadores de manera aleatoria y haciéndoles llegar los horarios específicos para comprar los boletos disponibles.

A diferencia de la primera fase, esta ocasión no es necesario contar con una tarjeta Visa.

Pasos importantes de la segunda etapa del sorteo de boletos para el Mundial 2026

Paso a paso, el proceso es el siguiente:

Si aún no cuentas con tu FIFA ID, tienes que crearlo previamente al registro. La edad mínima para registro es de 13 años, sin embargo, para crear una cuenta de boletos y acceder a la compra de ellos, la edad mínima es de 18 años (puedes crear tu FIFA ID en cualquier momento, sin importar si las fases de venta están abiertas o cerradas). Registro: Abierto a partir del lunes 27 de octubre de 2025, hasta el viernes 31 de octubre del mismo año; la apertura y cierre será a las 11 AM (hora del Este) en los días correspondientes. Durante este periodo, habrá un formulario a llenar en: FIFA.com/tickets. Sorteo: Finalizado el periodo de inscripción, la FIFA realizará el sorteo electrónico de forma aleatoria para asignar los turnos de compra. Compra de boletos: La FIFA enviará el horario y plazo específico para acceder a la venta, no obstante, ser seleccionado no garantizará un boleto asegurado, ya que la compra será por orden de llegada y dependerá la disponibilidad de la sede o categoría.

¿Cuál será el precio de los boletos para la Copa del Mundo 2026?

Los precios estimados son:

Fase de grupos: $60 USD (aproximadamente $1,100 pesos mexicanos).

$60 USD (aproximadamente $1,100 pesos mexicanos). Final: $6,730 USD (cerca de $124,000 pesos mexicanos).

Boletos Mundial 2026 La segunda fase del sorteo inicia este lunes 27 de octubre. (FIFA)

También, el costo de los boletos estará sujeto a la categoría elegida. De acuerdo con el portal oficial de la FIFA, las clasificaciones están divididas de la siguiente forma:

Categoría 1: Zonas preferentes de las gradas inferiores; serán los boletos más caros.

Zonas preferentes de las gradas inferiores; serán los boletos más caros. Categoría 2: Disponibles tanto en gradas inferiores como superiores.

Disponibles tanto en gradas inferiores como superiores. Categoría 3: Disponibles generalmente en las gradas superiores.

Disponibles generalmente en las gradas superiores. Categoría 4: Ubicados fuera de las áreas anteriores y disponibles en las gradas superiores; son los boletos más accesibles.

¿Cuál es el número máximo de boletos que puedo comprar?

El máximo de boletos por unidad familiar es de 4 por partido y de 40 para toda la competencia, siempre en función de disponibilidad y los términos y condiciones vigentes.

En caso de que desees adquirir más de cuatro boletos para el mismo partido, FIFA tiene disponibles productos y paquetes de hospitalidad que incluyen servicios exclusivos.

A la vez, te recordamos que la compra de boletos debe ser exclusivamente con FIFA; en caso de adquirirlos de manera externa, puedes correr el riesgo de que tu boleto sea marcado como inválido.

Para evitar esta situación, la FIFA abrió una plataforma para la reventa o intercambio de boletos a la que puedes acceder aquí.

¿Cuándo y dónde será el Mundial 2026?

La Copa del Mundo será del 11 de junio al 19 de julio del 2026 y tres países serán los anfitriones, Canadá, Estados Unidos y México, pero cada uno de ellos tendrá ciudades protagonistas que presenciarán el magno evento.

Canadá: Vancouver y Toronto.

Vancouver y Toronto. Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Bahía de San Francisco y Seattle.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Bahía de San Francisco y Seattle. México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

Ahora que conoces toda la información sobre la segunda fase del torneo, los posibles boletos, categorías y los lugares que recibirán al fútbol mundial, ¡corre a registrarte!