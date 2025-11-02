Querétaro vs Mazatlán: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 16 Liga MX

Partido Querétaro vs Mazatlán en vivo Especial

¡Ya casi es hora! Este domingo tenemos un duelo clave para cerrar la fase regular: el Querétaro FC recibirá en casa al Mazatlán FC. Ambos equipos necesitan urgentemente los tres puntos para mantenerse con vida en la pelea por el Play-In de la Liga MX, así que la tensión está asegurada.

¿A qué hora y dónde juegan Querétaro vs. Mazatlán hoy?

El partido de la Jornada 16 del Apertura 2025 entre Querétaro y Mazatlán se jugará el domingo 2 de noviembre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). El escenario será el Estadio La Corregidora en Querétaro.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Querétaro vs Mazatlán?

Para verlo en vivo, la transmisión estará disponible a través de la plataforma de streaming Caliente TV, que es la opción principal para este partido. Asimismo, a través de la cadena Fox.

¿Cómo llegan los equipos a este partido?

Querétaro FC

Los Gallos llegan con urgencia. Tras la fecha 15 del torneo, sufrieron una derrota ante Santos Laguna por 3-1, lo que los dejó con 14 puntos y en la posición 14 de la tabla general. El registro muestra que han sumado pocas victorias y que su margen para respirar en la lucha por el Play-In se está reduciendo seriamente.

¡Bienvenidos al Estadio Corregidora de Querétaro! 🔵⚫️



La casa de los Gallos Blancos.#Los75DeGallos pic.twitter.com/y1U6saZh8y — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) November 1, 2025

Mazatlán FC

Por su parte, Mazatlán alcanzó un empate 2-2 ante Club América en la última fecha, lo que les da algo de esperanza, aunque siguen en la posición 15 con 13 puntos, justo por debajo de Querétaro. Su rendimiento ha sido irregular: han tenido algunos empates que les podrían costar más adelante si no logran un triunfo en esta jornada.

Motivados, enfocados, concentrados desde ya.



¡HOY JUEGA EL MAZA! pic.twitter.com/t3z7PCtQMk — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) November 2, 2025

Posibles alineaciones

Querétaro FC

Portero: Guillermo Allison (o el que haya sido designado)

Defensas: José Canale, Oscar Manzanares, Francisco Venegas, Jaime Valencia

Mediocampo: Kevin Escamilla, Jonathan Perlaza / David Colman, Lucas Rodríguez, Adonis Preciado

Delanteros: Ronaldo Cisneros, Pablo Barrera (o un acompañante)(Estos jugadores recurrentes en alineaciones de los Gallos)

Mazatlán FC