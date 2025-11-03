Cuatro mexicanos, con ambición y talento en el WWT Championship 2025

ORGULLO NACIONAL EN EL CARDONAL. Morales, González, Gil Leyva y Madariaga buscarán brillar en Los Cabos ante la élite del PGA TOUR.

Del 6 al 9 de noviembre, el campo El Cardonal at Diamante, diseñado por Tiger Woods, será sede del World Wide Technology Championship 2025, evento oficial del PGA TOUR que reunirá a figuras consagradas y jóvenes promesas del golf mundial. En esta edición, cuatro mexicanos tendrán la oportunidad de representar al país con orgullo: Omar Morales, Emilio González, Emilio Gil Leyva y Alejandro Madariaga.

La presencia de estos jugadores refleja el crecimiento del golf mexicano y el esfuerzo de las nuevas generaciones por consolidarse en el circuito profesional. Cada uno llega con méritos propios y una historia que los respalda.

GIL LEYVA Y MADARIAGA, DEBUT CON MÉRITOS

Emilio Gil Leyva, originario de Culiacán, logró su clasificación al torneo tras ganar el Clasificatorio Mexicano el pasado 5 de octubre, mientras que Alejandro Madariaga, de Puebla, obtuvo su lugar al imponerse en el Mexico Match Play frente a José Cristóbal Islas. Ambos debutarán en el WWT Championship, enfrentando por primera vez a los mejores del PGA TOUR.

Su participación es resultado de un proceso competitivo nacional que busca abrir espacios a talentos emergentes, y representa una oportunidad invaluable para medirse en un escenario de alto nivel.

EMILIO GONZÁLEZ, EL MEJOR PROFESIONAL MEXICANO DEL AÑO

Emilio González, de San Miguel de Allende, recibió una exención especial por parte del comité organizador, en reconocimiento a su destacada temporada en el Korn Ferry Tour, donde finalizó dentro del top 20 de la Lista de Puntos. Gracias a ello, en 2026 formará parte del PGA TOUR, consolidando su ascenso como el mejor golfista profesional mexicano del año.

Su presencia en Los Cabos será una antesala de lo que promete ser una carrera sólida en el máximo circuito, y una inspiración para los jóvenes golfistas del país.

MORALES, EXPERIENCIA Y REVANCHA

Ómar Morales, también de Puebla, disputará el WWT Championship por segunda ocasión, tras su debut en 2024, donde no logró superar el corte. Sin embargo, su experiencia en torneos de alto calibre como el Mexico Open at Vidanta (2023 y 2024) y el U.S. Open (2023 y 2024) lo posiciona como un jugador con recorrido internacional.

Para esta edición, Morales recibió una exención por parte de los organizadores, y buscará aprovechar su conocimiento del campo y del entorno competitivo para mejorar su desempeño y avanzar en el torneo.

EL CARDONAL, ESCENARIO DE OPORTUNIDADES

El campo El Cardonal, con diseño estratégico y vistas espectaculares, será el escenario donde los cuatro mexicanos intentarán dejar huella. En un torneo que reúne a campeones de Majors, jóvenes promesas y figuras internacionales, los representantes nacionales buscarán demostrar que el golf mexicano tiene nivel para competir al más alto nivel.

La edición 2025 del WWT Championship no solo será una vitrina para el talento local, sino también una oportunidad para que México se consolide como referente en la organización de eventos de talla mundial.