Cruz Azul vs Pachuca femenil: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la ida de los Cuartos de Final

Cruz Azul vs Pachuca Femenil Las Tuzas visitan a las celestes en el Estadio Olímpico Universitario (Crónica Digital)

Cruz Azul Femenil y Pachuca Femenil juegan hoy en el Estadio Olímpico Universitario en partido correspondiente al inicio de los Cuartos de Final del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil.

Las celestes regresan a la Liguilla después de cuatro años, mientras que el equipo donde milita Charlyn Corral defiende el título como vigente campeona y uno de los equipos más consistentes del futbol femenil mexicano.

Previa y pronóstico Cruz Azul vs Pachuca Femenil | Cuartos e Final Liga MX Femenil

Las dirigidas por Diego Testas llegan a esta fase tras firmar su mejor torneo en años, con una racha invicta de seis encuentros que consolidó su clasificación en el séptimo lugar con 28 puntos. El cuadro celeste mostró solidez defensiva y una propuesta más ambiciosa en ataque, lo que le permite soñar con convertirse en el “caballo negro” de la Liguilla.

Por su parte, Óscar Torres y las Tuzas arriban como sublíderes generales con 42 unidades, igualando a Tigres en la cima. Su poderío ofensivo, liderado por Charlyn Corral, máxima goleadora del torneo, y la experiencia de jugadoras como Mónica Ocampo y Andrea Pereira, las coloca como firmes candidatas al bicampeonato.

En el historial reciente, Pachuca domina con once triunfos en veinte enfrentamientos, aunque los últimos duelos muestran una mayor paridad, con empates consecutivos que sugieren una eliminatoria más cerrada de lo previsto.

El pronóstico apunta a un empate en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs Pachuca Femenil hoy?

El partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 entre Cruz Azul y Pachuca Femenil se disputará este miércoles 5 de noviembre de 2025 en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México a las 18:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Cruz Azul vs Pachuca Femenil?

El duelo entre Cruz Azul y Pachuca Femenil podrá seguirse en transmisión en vivo por ViX Premium, así como en las redes oficiales de la Liga MX Femenil a través de YouTube y Facebook Live.

Alineaciones probables Cruz Azul vs Pachuca Femenil

Cruz Azul Femenil: Alejandría Godínez; Valeria Miranda, Desiree Mendoza, Ivone Gutiérrez, Alejandra Lomelí; Solange Lemos, Deneisha Blackwood, Valeria Valdez; Ana García, Aerial Chavarín y Niomi Grimaldo.

Pachuca Femenil: Esthefanny Barreras; Jocelyn Orejel, Alexandra Godínez, Mariana Cadena, Andrea Pereira; Myra Delgadillo, Mónica Ocampo, Ninan Nicosia, Natalia Mauleón, Ayooluwa Oke y Charlyn Corral.