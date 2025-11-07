Alejandro Madariaga también libra el corte en Los Cabos

WWT Championship. Alejandro Madariaga no perdió el control y avanzó en el torneo del PGA Tour. (Darren Carroll)

Alejandro Madariaga se sumó a Emilio González como el segundo mexicano que jugará todo el fin de semana en World Wide Technology Championship en Los Cabos

El golfista poblano salió a jugar por la tarde y logró librar el corte en el límite después de firmar tarjeta de 68 golpes y suma de -5 en el acumulado, por lo que habrá dos mexicanos jugando todo el fin de semana en el campo El Cardonal at Diamante en Los Cabos, Baja California Sur.

Madariaga sufrió, pero avanzó

Madariaga batalló para librar el corte. El jugador de 25 años que inició ronda por el hoyo 10 comenzó con bogey, pero luego siguió con buena racha con birdie al 12, eagle al 14, birdies en el 17, 1, 2. Después bogey al 4, birdie al 5, bogey al 7 y cerró con par de campo para ronda de 68 y acumulado de -5.

Madariaga fue el último de los 65 golfistas que libraron el corte en el límite, pero al final sonrió por haberlo logrado. Es la primera vez que supera el corte en este torneo al igual que guanajuatense Emilio González.