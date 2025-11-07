La Selección Mexicana dio a conocer la lista de jugadores convocados por Javier “El Vasco” Aguirre para disputar los dos últimos compromisos del año en la Fecha FIFA de noviembre, donde el combinado nacional se medirá ante Uruguay y Paraguay.

La lista oficial, compartida en redes sociales, incluye a futbolistas consolidados y algunas sorpresas que han llamado la atención de la afición. En total, son 26 convocados que representarán al Tricolor en los duelos amistosos que servirán como cierre de preparación rumbo a los próximos torneos internacionales.

Así cierra el año el Tricolor: Javier Aguirre anuncia su convocatoria para la Fecha FIFA de noviembre

En la portería aparecen Raúl Rangel, Luis Ángel Malagón y Carlos Acevedo, quienes competirán por el puesto titular bajo los tres palos. En defensa, el “Vasco” apostó por una mezcla de experiencia y juventud con nombres como Israel Reyes, Kevin Álvarez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Orozco, Jesús Gallardo y Luis Chávez.

El mediocampo estará conformado por Edson Álvarez, Erick Lira, Omar Vargas, Erick Sánchez, Orbelín Pineda, Guillermo Mora, Fernando Ambriz y Marcel Ruiz, una zona donde destaca el equilibrio entre contención y creatividad. Aguirre busca consolidar un estilo de juego más dinámico, con mayor posesión y salida limpia desde atrás.

En la delantera, figuran Roberto Alvarado, Diego Lainez, Raúl Jiménez, Germán Berterame, Hirving Lozano, Jordi Ruvalcaba y Alan Gutiérrez, además de la sorpresa del llamado: Ángel “La Hormiga” González, quien ha tenido un desempeño destacado con su club y ahora recibe su primera oportunidad con la selección mayor.

La convocatoria refleja el interés del técnico en dar continuidad a los jugadores que han mostrado regularidad en sus equipos, pero también en abrir espacio a nuevos talentos que podrían convertirse en piezas clave rumbo a la próxima Copa América y el proceso mundialista.

El regreso de Raúl Jiménez también ha generado expectativas, ya que se espera que el delantero recupere protagonismo en el ataque tras un periodo de altibajos. Por otro lado, la presencia de figuras como Lozano y Edson Álvarez aporta liderazgo y solidez a un grupo en reconstrucción.

Aguirre subrayó que estos encuentros serán fundamentales para evaluar el rendimiento del plantel y definir la base del equipo que enfrentará los retos de 2026. “Queremos cerrar el año con buen ritmo, que los jugadores se conozcan y entiendan lo que buscamos como grupo”, comentó el estratega.

Con esta convocatoria, México se prepara para despedir el año con dos pruebas de alto nivel, buscando afianzar su identidad futbolística y recuperar la confianza de la afición.