Norris se lleva la pole del sprint en Brasil; Piastri tercero y Alonso quinto: “Será una batalla intensa”

POLE. El líder del Mundial, Lando Norris (McLaren), se quedó con la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Sao Paulo, tras marcar 1:09.243 en la decisiva SQ3 con neumáticos blandos.

El líder del Mundial, Lando Norris (McLaren), se mostró satisfecho tras marcar 1:09.243 en la SQ3 y asegurar la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Sao Paulo. “Estoy muy contento con la vuelta. Interlagos siempre es complicado, pero el coche se sintió increíble. Cada punto cuenta en esta fase del campeonato, así que el objetivo es maximizar todo este fin de semana”, declaró el británico, que aventaja por un punto a su compañero Oscar Piastri (357 vs 356).

PIASTRI NO SE RINDE: “HAY QUE ATACAR DESDE EL INICIO”

El australiano Oscar Piastri, tercero en la parrilla, reconoció que la lucha interna en McLaren será intensa: “No fue mi mejor vuelta, pero estamos en una buena posición. El sprint será agresivo, porque no podemos dejar que Lando se escape. Hay que atacar desde el inicio”, afirmó el segundo clasificado del campeonato.

ALONSO ILUSIONA: “CUALQUIER COSA PUEDE SUCEDER”

El doble campeón mundial Fernando Alonso (Aston Martin), quinto en la parrilla, se mostró optimista: “Nos hemos quedado a dos décimas de la pole y eso es un buen empujón para el equipo. Si llueve, cualquier cosa puede suceder. No nos rendimos, vamos a intentarlo todos los días”, comentó el asturiano, que largará junto a Max Verstappen en una tercera fila de campeones del mundo.

VERSTAPPEN, SEXTO Y CON TRABAJO POR DELANTE

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero en la general a 36 puntos del líder, admitió que no fue su mejor sesión: “No pude cerrar la vuelta como quería, pero el coche tiene ritmo para remontar. Será clave salir bien y evitar problemas en las primeras curvas”, señaló el cuatro veces campeón, que necesita puntos para mantener vivas sus opciones al título.

SPRINT CON PUNTOS EN JUEGO Y CLIMA IMPREDECIBLE

La carrera sprint se disputará este sábado a las 08:00 horas (CDMX) sobre 24 vueltas (unos 102 km) y repartirá puntos entre los ocho primeros: 8 para el ganador, 7 para el segundo, 6 para el tercero, y así hasta 1 punto para el octavo. Con pronóstico de lluvia en Interlagos, la estrategia será tan importante como la velocidad.

PARRILLA COMPLETA PARA LA SPRINT

Lando Norris (McLaren) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Max Verstappen (Red Bull) Lance Stroll (Aston Martin) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Sauber)

(Le siguen Hamilton, Albon, Gasly, Bearman, Colapinto, Lawson, Tsunoda, Ocon y Sainz).