Tabla de goleo Liga MX Apertura 2025: quién lidera y quién amenaza el trono

Tabla de goleo Liga MX 2025 Te compartimos qué jugadores encabezan la lista de goleo en La Liga MX Apertura 2025

Transcurrió la jornada 16 de la Liga MX Apertura 2025, y los aficionados expectantes se preguntan: ¿quién lidera la tabla de goleo? Por lo que aquí te contaremos, qué jugador encabeza la lista de los cinco máximos anotadores en lo que va del torneo, así como quiénes acechan el trono.

Por cierto, en los cinco primeros puestos de la lista de goleadores de la Liga MX, no hay dos jugadores de un mismo equipo, por lo que el Trofeo Oficial que la Liga MX le entrega al máximo anotador del torneo, se quedara en un solo club.

¿De qué equipos son los jugadores que lideran la tabla de goleo de la Liga MX?

Cinco son los equipos que se disputan la tabla de goleo previo a la jornada 17 de la Liga MX Apertura 2025. ¡Los primeros tres lugares generan fuego por su fricción, debido a que comparten el puesto 1, con el mismo número de anotaciones.

Los jugadores que representan a Toluca, Guadalajara, Atlético de San Luis, Monterrey y Tigres, se pisan los talones, por lo que los partidos pendientes serán decisivos para vislumbrar si alguno de los cinco clubes cambia de posición y logra una verdadera diferencia.

Líderes de goleo de la Liga MX Apertura 2025

Hasta el momento, el trono de la tabla de goleo está dividido por tres clubes: Toluca, Guadalajara y Atlético de San Luis. El delantero estrella de los diablos, João Días ve amenazado su liderazgo en la tabla por Armando “La Hormiga” González, el nuevo ídolo de Chivas, y a la disputa por el primer puesto, se une João Pedro Geraldino de San Luis; los tres se con 11 goles anotados, respectivamente.

João Paulo Días se disputa el liderazgo como el máximo anotador de la liga. ¿Alcanzará el tricampeonato de goleo? El jugador del Club Toluca, mejor conocido como Paulinho, ha realizado 11 anotaciones en lo que va del torneo, convirtiéndose en un verdadero demonio para la defensiva de sus rivales.

El Club Toluca se enfrentará como local este sábado 8 de noviembre contra el Club América, y la expectativa de los aficionados a los Diablos está en dos focos: obtener un resultado favorable frente al equipo azulcrema este fin de semana, y ver si el delantero portugués revienta las redes del arco de las Águilas en el Nemesio Diez para asegurar el tricampeonato de goleo.

Armando González, el nuevo ídolo del Club Guadalajara y amante del anime, no para de reventar las redes de la Liga MX. También conocido como El Otaku del Gol, se perfila no solo como uno de los mayores anotadores de Chivas, sino como una promesa potencial para llevarse el campeonato de goleo.

Por otra parte, João Pedro Geraldino, del Club San Luis, amenaza el puesto como máximo anotador de la liga con 11 anotaciones al momento y con posibles oportunidades para anotar este sábado contra Tigres, en el Estadio Universitario.

¿Quiénes ocupan los puestos 4 y 5 en la tabla de goleo de la Liga MX Apertura 2025?

El cuarto lugar de la tabla de goleo de la Liga MX lo ocupa Germán Berterame, del Club Monterrey, con nueve anotaciones para los rayados. Sin embargo, Juan Francisco Brunetta, del Club Tigres, le pisa los talones con ocho anotaciones en el puesto cinco, por lo que los próximos partidos serán determinantes para saber cómo quedará la tabla de goleo.