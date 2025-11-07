Tommy Fleetwood mantiene el liderato en el Abu Dabhi Championship

Torneo de golf en Abu Dhabi. El inglés se apuntó otra buena ronda en el Abu Dhabi Championship 2025 , torneo del DP World Tour. (ALI HAIDER/EFE)

El inglés Tommy Fleetwood se mantuvo este viernes como líder del campeonato de Abu Dabi, primera parte de la fase final del DP World Tour, al quedar empatado con su compatriota Aaron Rai, ambos con un global de -14 golpes, al término de la segunda jornada del penúltimo torneo de la temporada del circuito europeo.

Fleetwood, de 34 años y número cinco del mundo, afrontó en cabeza los segundos 18 hoyos igualado con otros cuatro jugadores, de los que se descolgó para quedarse solo en el liderato junto con Rai, que protagonizó una destacada actuación al hacer 64 golpes, ocho bajo el par.

Rai, de 30 años y 30 en el ranking mundial, se metió en la puja por el título después de protagonizar un albatros en el segundo hoyo, donde embocó la bola al segundo golpe en un par cinco desde 200 metros, a lo que unió cinco ‘birdies’.

Fleetwood también firmó una buena jornada en el campo de Yas Links, con siete birdies y un bogey, para cerrar la segunda ronda con 66 golpes.

La tercera posición la comparten, con -12, el danés Nicolai Hojgaard, el inglés Andy Sullivan y el sudafricano Richard Sterne, uno de los líderes al término de la primera jornada.

Entre un tercer grupo están los españoles Nacho Elvira y Alejandro del Rey, ambos con -11, como el irlandés Shane Lowry, por lo que mantienen opciones de victoria al estar a tres golpes de la cabeza.

Más rezagados están los protagonistas del partido estelar, el norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo y líder del ranking europeo, y los ingleses Marco Penge y Tyrrell Hatton, segundo y tercero en la general de la orden de mérito.

Penge completó la segunda ronda con -9, un golpe menos que McIlroy y tres menos que Hatton, desacertado en el tramo final con dos dobles bogeys.

El inglés, compañero de equipo del español Jon Rahm en el LIV, rompió su palo cuando lo impactó contra uno de los pedestales metálicos que fija la salida en el hoyo 17 como gesto de enfado por su mal golpe.

Los mejores 50 clasificados en Abu Dabi disputarán la gran final en Dubái del 13 al 16 de noviembre, donde se coronará el mejor jugador del ranking europeo, con McIlroy como principal favorito para mantener la corona y lograr su séptimo título. (EFE)