El Cardonal at Diamante: el arte de cuidar un campo de golf para el PGA Tour

Reto. El trazado de El Cardonal at Diamante ofrece una experiencia desafiante para todos los golfistas. (Foto especial)

Tener un campo en excelentes condiciones para realizar un torneo del PGA Tour requiere de un cuidado muy especial. Motivo por el cual se cierra de cuatro a seis semanas antes de la cita del evento para cuidar hasta el más mínimo detalle que solicitan los inspectores de la gira, y esté impecable para la semana de la competencia.

En el Cardonal at Diamante Los Cabos, localizado en zona desértica en Baja California Sur, obra de Tiger Woods y su equipo TGR desing, inspirado en los clásicos campos del Sur de California, alberga por tercera ocasión consecutiva el World Wide Technology Championship, torneo del PGA Tour que reúne esta semana a algunos de los mejores golfistas del mundo en la temporada 2025.

Diseño estratégico con vista al Pacífico

El diseño de El Cardonal at Diamante ofrece una experiencia de golf estratégica y desafiante para todos los niveles de habilidad de los jugadores. Los últimos nueve de 18 hoyos están bordeados por la vegetación del desierto y como vista principal las azules aguas del Océano Pacífico. Sus bunkers son atrevidos y crean una variedad de opciones estratégicas para desafiar a los jugadores.

Profesionalismo. Cuidar de cada detalle cuenta mucho en un campo de golf (Avelina Merino)

Freddy Elos, Superintendente del campo El Cardonal at Diamante habló en exclusiva para La Crónica de Hoy de los cuidados del campo, previo a una competencia como la del PGA Tour, que inicia con cerrar el campo de cuatro seis semanas antes de la cita.

Freddy Elos, el guardián del césped

“Mantenerlo cerrado ayuda mucho, utilizamos un sistema de riego automatizado con agua tratada en exclusiva para el campo que se almacena en un lago -único en el campo- en el hoyo 3”, explica Elos sobre la importancia de cubrir a tiempo con uno de los requisitos que exige el PGA Tour.

Se calcula que demanda de agua diaria para tener un campo verde y listo para un evento como los del PGA Tour, es de 4 mil a 5 mil metros cúbicos diarios.

Para Elos este año hubo uva ventaja previo al torneo WWT Championship ya que la amenaza del huracán Priscilla a principios del pasado mes de octubre repartió bastante lluvia, “eso fue suficiente tener otro tipo de trabajo dos semanas antes y tenerlo en condiciones favorables para el torneo”, incluso aún se ven en la arena las secuelas por donde el agua corrió semanas atrás. “La precipitación pluvial fue de alrededor de 3 pulgadas, bastante agua, para esta época”.

Más manos, más precisión

De un total de 35 personas que laboran a diario todo el año en el mantenimiento del campo El Cardonal at Diamante, aumenta a 60 para el torneo PGA aumenta, “más los trabajos extras que se hicieron para remover la arena que esta ocasión provocó la lluvia provocada por Priscilla”.

Elos dice que los trabajadores inician su actividad en el campo a las 3 de mañana, “para que alrededor de las 6 ya estén listos los tee times (6:25) para que el jugador pueda jugar. Así que todos nos ponemos como relojito”. Esa labor se hace en equipo con la gente del PGA Tour. “Ellos nos dan unas indicaciones con el personal de reglas”.

A resanar los posibles daños

No todo termina ahí. Después de que un jugador termina su labor en el terreno de juego inmediatamente detrás de ellos vuelve el personal de mantenimiento al campo: “Vamos retapando los divost (trozo de césped cuando un palo de golf golpea el suelo durante el swing), cambiamos las posiciones de las banderas, pasamos el cepillo para que la superficie sea más firme, regamos, podamos los fairways (aproximadamente un centímetro), los greens (un milímetro), todos los días”, detalla el Superintendente.

“Aunque parezca increíble el pasto crece de un día para otro y en torneos como el que ahora tenemos todo debe estar en perfecto estado”, subraya Freddy Elos.

En la zona de arenas, no solo de los bunkers, en este caso los pasajes de los jugadores que en este campo no es apto para que los jugadores usen carritos, también tienen su mantenimiento especial.

Bajo cualquier clima. Los golfistas les gusta el desafio del campo. (Avelina Merino)

“El área de arena se rastrilla todos los días, poque lo más importante es que no quede huella. Es una semana intensa, pero la ventaja en este campo es que el personal ya tiene la experiencia”. Elos dice que el promedio de trabajo en un fairway completo (ejemplo par 5) es en promedio una hora.

Fauna discreta y clima favorable en Los Cabos

Mientras los jugadores aplican su mejor estrategia al retador campo de El Cardonal at Diamante, la fauna espía desde los matorrales, los camaleones, los zorros, coyotes, gatos montes e incluso venados solo salen por la noche, eso dice Elos. ¿Tal vez no les guste el golf?, O tal vez prefieren más pasar desapercibidos y salir cuando ya nadie los ve y los moleste. Los que si vuelan a placer presumiendo sus alas son los zopilotes, los gavilanes y los pájaros carpinteros picando cactus y arbustos del lugar.

Para fortuna de los jugadores del WWT Championship no ha soplado fuerte viento en tres días de competencia y las temperaturas, aunque un poco altas, tampoco se asemejan a las que habitualmente se dan en el verano.

Freddy Elos resumen que jugar en El Cardonal at Diamante los Cabos es una experiencia única que hay que vivirla.