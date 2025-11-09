Aaron Rai gana en playoff el Abu Dabhi Championship

Abu Dhabi Championship. El inglés Aaron Rai (c) recibe el trofeo que lo acredita como campeón del torneo Abu Dabhi Championship 2025 en los Emiratos Árabes Unidos. (ALI HAIDER/EFE)

El golfista inglés Aaron Rai ganó este domingo en playoff a su compatriota Tommy Fleetwood y se llevó el título en el Abu Dabhi Championship, torneo del DP World Tour.

La sorpresa de la cuarta ronda la dio el norirlandés Rory McIlroy, que hizo tremenda remontada al firmar tarjeta de 62 golpes que lo impulsaron a terminar en un empate al tercer sitio.

Rai ganó en el primer hoyo de la muerte súbita tras firmar un birdie. Ambos jugadores llegaron con un acumulado de 263 golpes (-25) tras una ronda final interesantísima en el campo de Yas Links.

McIlroy apunta a un buen cierre de Dubái

McIlroy firmó su vuelta más baja en el European Tour (62 golpes) y con su acumulado de -24 golpes se quedó a un impacto de distancia de Rai y Fleetwood. El número dos del mundo llegará como líder de la Race to Dubái al playoff final y en unos días puede sumar su séptima Orden al Mérito.

Los mejores 50 clasificados en Abu Dabhi disputarán la gran final en Dubái del 13 al 16 de noviembre, donde se coronará el mejor jugador del ranking europeo. McIlroy como principal favorito para mantener la corona y lograr su séptimo título.