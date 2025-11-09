Alejandro Madariaga termina como el mejor mexicano en el WWT Championship

WWT Championship en Los Cabos. Alejandro Madariaga dijo haber sacado mucha experiencia tras su debut en un torneo del PGA Tour. (Foto especia)

Alejandro Madariaga firmó la mejor ronda de toda su participación en el World Wide Technology Championship del PGA Tour, de 67 golpes (-5) para que con un total de 274 (-14), el mexicano terminó compartiendo el sitio 47 de la clasificación general.

Como campeón del torneo se erigió el estadounidense Ben Griffin después de ronda de 63 y suma de 259 (-29). Para Griffin esta es su tercera victoria y su séptimo Top 5 de la actual temporada.

Emilio González, por su parte, no pudo tener el mejor cierre de torneo firmó tarjeta de par de campo (72) y con suma de 282 (-2) culminó en los últimos sitios de la tabla. El guanajuatense será jugador del PGA Tour en la temporada 2026.

Para Madariaga que debutó en un torneo PGA Tour, al que llegó tras ganar el clasificatorio local, el resultado le da la confianza de que está para jugar torneos de este nivel.

“Esto me da la confianza de que sí puedo jugar este tipo de eventos. Aprendí mucho de mí mismo, la madurez mental me llevó a esto”, dijo el jugador poblano de 25 años, quien el viernes pasó el corte en el límite.

Aunque Madariaga le pegó bien a la bola en la cuarta y última ronda no fue el cierre que esperaba. “Hubiera querido aprender mucho más de mis compañeros de juego”, dijo.

A diferencia de Emilio que cuenta con membresía del PGA Tour, Alejandro no calificó en semanas anteriores a la etapa final del Q-School y para lo que resta de año solo tendrá actividad en la Gira Profesional Mexicana (GPM) con los eventos de Monterrey y Mérida para cerrar el 2025.