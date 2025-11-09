Ben Griffin triunfa en el WWT Championship en Los Cabos

WWT Championship. Ben Griffin estuvo encendido durante las cuatro rondas en El Cardonal at Diamante en Los Cabos, Baja California Sur. (PGATour)

El estadounidense Ben Griffin selló su victoria en el World Wide Technology Championship con un último recorrido de 63 golpes, el más bajo del domingo, para que con un acumulado de 259 (-29) fue el campeón indiscutible por tercera vez en la actual temporada del PGA Tour.

Además, Griffin consiguió récord de campo del torneo con sus -29 golpes, que pertenecía al también estadounidense Erik van Rooyen de -27 impactos impuestos en El Cardonal at Diamante en 2023.

Griffin de 29 años, jugador de la pasada Ryder Cup, llegó a Los Cabos, Baja California Sur, como el número 12 del ranking mundial, acertó el pronóstico de ser uno de los favoritos y sacó dos golpes de ventaja a sus más cercanos perseguidores, su connacional Chad Ramey y al filipino Sami Valimaki, quienes compartieron la segunda plaza tras un acumulado de -28 golpes.

El sudafricano Garrick Higgo, que el sábado sorprendió y gozó del liderato por un día, no pudo con el buen juego de golf de los estadounidenses y descendió tres puestos para compartir el cuarto sitio con Trevor Cone.

Griffin llegó tan encendido a Los Cabos que durante sus cuatro días de competencia solo cometió tres bogeys. El domingo tomó el control con cinco birdies consecutivos a partir del hoyo 8, los dos últimos de la racha llegaron gracias a embocar dos putts de más de 30 pies en los hoyos 11 y 12.

El jugador originario de Carolina del Norte sumó con esta victoria su séptimo Top 5 de la temporada.