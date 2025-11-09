Lando Norris conquista Brasil y se afianza como líder del Mundial de F1

LO LOGRA. El británico Lando Norris de McLaren se impone con categoría en el Gran Premio de Formula Uno de Sao Paulo 2025 en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira (Sebastiao Moreira/EFE)

Lando Norris, actual líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1, se llevó la victoria este domingo en el Gran Premio de Sao Paulo, disputado en el icónico circuito de Interlagos, en Brasil. El británico de 25 años sumó su undécimo triunfo en la categoría reina del automovilismo, consolidando su posición en la cima del campeonato con una actuación impecable.

La carrera, vigésimo primera del calendario 2025, fue testigo de una sólida actuación de McLaren, que colocó a sus dos pilotos en el top cinco. El australiano Oscar Piastri, principal rival de Norris en la lucha por el título, cruzó la meta en la quinta posición, sumando puntos importantes, pero cediendo terreno en la clasificación general.

ANTONELLI SORPRENDE; VERSTAPPEN REMONTA DESDE EL FONDO

La gran revelación del día fue el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, quien logró un impresionante segundo lugar en su temporada de debut en la F1. Con una conducción madura y agresiva, Antonelli se mantuvo firme ante los embates de sus rivales, demostrando que su ascenso a la máxima categoría no fue casualidad.

Por su parte, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón del mundo, protagonizó una de las remontadas más destacadas del año. Tras partir desde el pit lane debido a una sanción técnica, el piloto logró escalar posiciones hasta alcanzar el tercer lugar, sumando valiosos puntos que lo mantienen en la pelea por el subcampeonato.

PANORAMA DEL CAMPEONATO A TRES FECHAS DEL FINAL

Con esta victoria, Norris amplía su ventaja en el campeonato, mientras que Piastri deberá buscar una reacción inmediata en las próximas carreras si quiere mantener vivas sus aspiraciones al título. El calendario de la F1 2025 entra en su recta final con tres Grandes Premios restantes: Las Vegas, Qatar y Abu Dabi, donde se definirá al nuevo campeón del mundo.

La próxima cita será en el circuito urbano de Las Vegas, una p,,ista que promete emociones fuertes y donde los equipos buscarán afinar cada detalle para cerrar la temporada con fuerza. ¿Podrá Norris mantener su racha ganadora o veremos un nuevo giro en la lucha por el campeonato?