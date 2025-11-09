Luis Carrera termina en cuarto sitio en torneo en Sudáfrica

Gira de golf en Sudáfrica. Luis Carrera mantiene su constancia en la actual temporada del Sunshine Tour (Tyrone Winfield)

El mexicano Luis Carrera continúa cosechando buenos resultados en el Sunshine Tour, este domingo terminó empatado en el cuarto sitio en el torneo The Hyundai Open que se jugó en Benoni, Gauteng Sudáfrica. Su resultado le permitió subir a lo más alto de la clasificación en la temporada.

El golfista mexiquense, único mexicano que compite en Sunshine Tour, cerró con ronda de 65 golpes, la más baja en sus cuatro días de recorrido después de iniciar con 68, 68 y 69. En el acumulado sumó 270 golpes (-18).

Carrera compartió el cuarto sitio con el francés Pierre Viallaneix y los sudafricanos MJ Viljoen y Nikhil Rama.

Como campeón de The Hyundai Open se erigió el sudafricano Casey Jarvis después de rondas de 67, 63, 68 y 68, y un acumulado de 265 golpes (-23). En el segundo sitio termió Ryan Van Velzen con suma de -22 y Warwick Puchase con suma de -20 golpes. Ambos jugadores también son sudafricanos.

Luis Carrera, jugador profesional desde 2023 ha jugado 13 torneos en el Sunshine Tour y con su cuarto sitio de este fin de semana, el mexicano lidera la clasificación en ganancias.

La próxima parada de la gira será en el Randpark Golf Club con el torneo Stella Artois Players Championship a jugarse del 13 al 16 de noviembre.