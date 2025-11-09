Pumas rugen en Puebla: vencen al Cruz Azul y siguen con vida en el Apertura 2025

SE SACAN UN 10. Alan Medina celebra su gol ante la Máquina. (Jafet Moz/Jafet Moz)

Los Pumas UNAM dieron una muestra de pundonor y resiliencia este sábado al remontar una desventaja y vencer por 2-3 al favorito Cruz Azul, resultado que les permite mantenerse con vida en el torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Los goles universitarios fueron obra de Jorge Ruvalcaba, el colombiano Álvaro Angulo y Alan Medina, mientras que el uruguayo Gabriel “El Toro” Fernández anotó un doblete para los Azules.

GOL TEMPRANERO Y REACCIÓN CELESTE

Los Pumas salieron con intensidad y al minuto 5 tomaron ventaja con un remate de derecha de Ruvalcaba, tras una asistencia precisa de Angulo. Sin embargo, Cruz Azul reaccionó rápido y al 14 empató con un cabezazo de Fernández, a pase de Jorge Sánchez.

El dominio celeste se mantuvo y al 19 lograron la remontada parcial con una definición de zurda de Fernández, tras asistencia de Carlos Rodríguez, en una jugada que evidenció el DESORDEN DEFENSIVO DE LOS UNIVERSITARIOS.

LESIÓN Y EXPULSIÓN: NOCHE COMPLICADA PARA CRUZ AZUL

En el minuto 45, el panameño Adalberto Carrasquilla cometió una entrada violenta que lesionó la tibia del guardameta colombiano Kevin Mier, quien tuvo que abandonar el partido. El jugador será sometido a estudios médicos para descartar una fractura.

Ya en la segunda mitad, Pumas adelantó líneas ante un Cruz Azul que perdió intensidad. En el minuto 66, el argentino Lorenzo Faravelli fue expulsado, dejando a su equipo con diez hombres y complicando aún más el panorama.

PENALTI Y CABEZAZO PARA SELLAR LA VICTORIA

Con superioridad numérica y mayor ímpetu, los Pumas empataron al minuto 80 con un penalti convertido por Angulo, y cinco minutos después, Medina sentenció el partido con un cabezazo certero que puso el 2-3 definitivo.

La victoria colocó a los universitarios en el décimo lugar de la tabla, lo que les permite disputar la reclasificación. Por su parte, Cruz Azul quedó en el tercer puesto con 35 puntos, dos menos que el líder Toluca y uno abajo de Tigres UANL.

+-

Los seis equipos clasificados directamente a los cuartos de final son: Toluca, Tigres UANL, Cruz Azul, América, Monterrey y Guadalajara.

Este domingo, el Pachuca visitará al Santos Laguna en el partido que cierra la fase regular del torneo Apertura 2025.