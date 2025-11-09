Santos Laguna vs Pachuca: horario, transmisión, pronóstico y alineaciones para la Jornada 17 de la Liga MX 2025

Partido Santos Laguna vs Pachuca Especial

Este domingo se enfrentan Santos Laguna y Pachuca en un duelo que cierra la fase regular del torneo Liga MX Apertura 2025. Ambos equipos llegan con circunstancias distintas, pero con un objetivo claro: terminar con buen sabor de boca. A continuación, te contamos cómo llegan, qué está en juego, el horario, dónde verlo y las posibles alineaciones.

¿A qué hora y en dónde es el partido de Santos Laguna vs Pachuca?

El partido corresponde a la Jornada 17 y está pactado para arrancar en punto de las 17:00 horas tiempo de México. El encuentro se llevará a cabo en Estadio Corona, Torreón, Coahuila.

En dónde ver EN VIVO el partido Santos Laguna vs Pachuca

La transmisión se hará por FOX en televisión por cable, y los aficionados también podrán seguir el encuentro vía ViX Premium.

Cómo llega cada equipo a la jornada 17

Santos Laguna afronta este desafío en condición de local en el estadio Estadio Corona después de una derrota dolorosa ante Necaxa por 4-1, lo que lo dejó muy cerca de quedar fuera del Play-In. El equipo se encuentra fuera de los puestos de clasificación directa y necesita ganar y esperar otros resultados para tener posibilidades de avanzar.

Pachuca, por su parte, ya aseguró al menos su participación en el Play-In, pero busca escalar posiciones para obtener mejor ubicación y ventaja en la fase final. Arriba con 22 puntos aproximadamente y está cerca del octavo lugar en la tabla general.

Posibles alineaciones

Las alineaciones estimadas son:

Santos Laguna

Carlos Acevedo; Bruno Amione, Kevin Balanta, Haret Ortega, Javier Abella; Javier Güémez, Ramiro Sordo, Kevin Palacios; Salvador Mariscal, Fran Villalba, Alberto Ocejo.

Ellos son los 11 Guerreros que saltan al campo para defender nuestros colores. ⚔️🇳🇬



— Club Santos (@ClubSantos) November 9, 2025

Pachuca

Carlos Moreno; Jorge Berlanga, Sergio Barreto, Eduardo Bauermann, Brian García; Pedro Pedraza, Israel Luna, Gastón Togni; Víctor Guzmán, Luis Quiñones, Enner Valencia.