Liga MX: fechas y horarios del Play-In del Apertura 2025

Da inicio el Play-In de la Liga MX Clausura 2025 Te compartimos horarios, fechas y canales de transmisión.

Tras 17 jornadas, terminó la fase regular del torneo de la Liga MX, y queda definido qué equipos se disputarán el Play-In del Clausura 2025, así como sus horarios de encuentro. A continuación, te compartimos información sobre dónde, cuándo y cómo ver los partidos de esta última fase clasificatoria.

El Play-In, es una ronda clasificatoria que se juega al final de la fase regular del torneo. Su objetivo es definir qué equipos obtendrán los últimos lugares para avanzar a los cuartos de final de la Liguilla del futbol mexicano.





¿Cómo, cuándo y dónde ver los partidos del Play-In de la Liga MX Clausura 2025?

Esta emocionante fase de clasificación representa la última oportunidad para que Tijuana FC, Pachuca, Juárez y Pumas se jueguen los últimos boletos clasificatorios de la tabla, para acceder a la liguilla de La Liga MX Clausura 2025, por lo que a continuación, te compartiremos todos los detalles para que no te pierda la transmisión de los partidos de esta última fase clasificatoria.

Tijuana FC vs. Juárez FC

Comenzamos con el encuentro fronterizo de la temporada: Tijuana vs. Juárez.

Los Xolos reciben en el Estadio Caliente a los Bravos de Juárez, en Tijuana, Baja California. El clima no será problema para Juárez; sin embargo, Xolos intentará hacerse valer en casa.

El equipo que resulte ganador de este encuentro avanzará a los cuartos de final para enfrentarse a Tigres.

El partido de eliminación directa entre Tijuana FC y Juárez FC se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre, a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Aún no se confirman todos los canales de transmisión oficiales del partido; sin embargo, como es costumbre en los encuentros de los Xolos, la transmisión se realizará por Caliente TV.

Pachuca FC vs Club Universidad Nacional

Los Tusos y los Felinos se enfrentan en busca del pase a la Liguilla del futbol mexicano. Estos dos clubes tienen una larga historia de enfrentamientos en fases finales; sin embargo, nunca antes se habían enfrentado en un Play-In.

El equipo ganador de este duelo se enfrentará al perdedor del Play-In A por el octavo lugar, con lo que buscará su clasificación a los cuartos de final.

Pachuca recibe en el Estadio Hidalgo al Pumas, este jueves 20 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), como parte del Play-In B del torneo.

Para quienes no puedan acudir al Estadio Hidalgo, el encuentro podrá disfrutarse a través de la señal de ViX, con una cuenta de paga, y por televisión abierta en Canal 5, mediante la transmisión de TUDN.