Liga MX Femenil: partidos y horarios de las semifinales

Semifinal Liga MX

Las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil ya están definidas, y llegan con sorpresas, emociones y una edición más del Clásico Nacional. Los duelos prometen intensidad luego de una fase de cuartos que dejó eliminaciones inesperadas y marcadores contundentes.

La serie más emocionante de la ronda anterior fue la de Toluca contra Chivas, que mantuvo el suspenso hasta el último minuto. El conjunto rojiblanco consiguió su pase con una victoria mínima en el Estadio Nemesio Diez, dejando fuera a las escarlatas en la llave más cerrada del certamen.

Cruz Azul sorprende y América arrasa

La gran sorpresa del torneo la protagonizó Cruz Azul Femenil, que dio la campanada al eliminar a las actuales campeonas, Pachuca, con una goleada en su propia casa. Las celestes dominaron el encuentro y aseguraron su boleto a semifinales con autoridad, logrando así una de las victorias más destacadas de su historia en la Liga MX Femenil.

Por su parte, Tigres Femenil avanzó sin mayores complicaciones tras superar a Juárez. Luego de un empate sin goles en el duelo de vuelta, las Amazonas sellaron su pase gracias al triunfo por 1-0 obtenido en la ida. En tanto, América Femenil se impuso categóricamente ante Rayadas, que sufrieron dos expulsiones y cayeron con un global de 6-1, incluyendo una goleada 5-0 en el partido decisivo.

Con estos resultados, las semifinales del Apertura 2025 quedan conformadas de la siguiente manera:

• Tigres Femenil vs Cruz Azul Femenil

Ida: Jueves 13 de noviembre | 18:00 horas | Estadio Olímpico Universitario | Transmisión: Vix y Plataformas de la Liga MX Femenil

Vuelta: Domingo 16 de noviembre | 17:00 horas | Estadio Universitario | Transmisión: FOX

• América Femenil vs Chivas Femenil