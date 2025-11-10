México sub-17 pierde con Suiza y tiene pie y medio fuera del Mundial: ¿Qué necesitan para avanzar?

La Selección Mexicana Sub-17 disputó su tercer encuentro de la fase de grupos del Mundial de la categoría frente a Suiza, en el Grupo F. Luego de haber perdido ante Corea del Sur 2-1 y haber vencido a Costa de Marfil con un cabezazo de Ian Olvera, el equipo a cargo de Carlos Cariño tenía la obligación de sumar puntos para continuar con vida en este torneo. Por otro lado, Suiza era un rival muy fuerte para la selección mexicana; venía de empatar a Corea y golear 4-1 a los marfileños, lo que lo colocaba en el más fuerte para avanzar.

A pesar de las modificaciones que Carlos Cariño realizó al 11 que se enfrentó a Costa de Marfil, buscaba una frescura en el terreno de juego. Sin embargo, fue completamente todo lo contrario, pues comenzaron a haber complicaciones desde el arranque del partido.

En el minuto 17 comenzaban a darle fin a su historia en esta cuando Suiza abrió el marcador con una jugada colectiva de gran calidad. Con el mando de Guacomo Koloto, filtró a Jill Stiel, quien tocó de primera para Mladen Nijajlovic; el futbolista remató de zurda y venció al arquero mexicano, lo que se transformó en el primer gol de los 90 minutos.

El equipo suizo no quiso esperar mucho, pues en el minuto 20 un segundo gol firmaba su ventaja con un desafortunado autogol. Un centro de Stiel al área mexicana terminó siendo desviado por Félix Contreras, quien en su intento de despejar el balón lo envió al fondo de su propia portería.

El Tri intentó mejorar su marcador, pero por mejores jugadas que se hicieron, como en el minuto 31, Máximo Reyes generó una buena jugada ofensiva que terminó en remate de cabeza, pero no lo suficiente para un gol, pues el arquero suizo logró detenerla. Lo mismo pasó con Félix Contreras, que buscó la revancha al conectar un tiro de esquina que fue desviado.

México perdió el control del partido desde los primeros minutos, pero terminó de darle fin a su participación en el segundo tiempo cuando ninguna jugada entendían y les daba resultados.

¿Cómo es el puntaje en la sub-17?

El Mundial Sub 17 reúne a 48 selecciones, divididas en doce grupos de cuatro, definidos mediante sorteo. En cada grupo, los combinados nacionales se enfrentan bajo el formato tradicional: tres puntos la victoria, uno por empate y ninguno por derrota. Al finalizar la fase de grupos, avanzan a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada sector, determinados por su puntaje y criterios de desempate, junto con los ocho mejores terceros lugares.

¿Qué necesita la Selección Mexicana para avanzar?

El conjunto azteca deberá esperar los resultados de las demás selecciones para conocer su destino en la justa mundialista. Pues aún conserva posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final si no hay más de cinco selecciones que obtengan más de tres puntos, o en su caso que terminen con tres unidades y una diferencia de goles inferior a -2. Solo bajo esas condiciones, el conjunto mexicano tendría una posibilidad de mantenerse con vida en el torneo.

Pues por ahora, Marruecos tiene +3 puntos y diferencia de goles de +8, Túnez tiene 3 puntos y diferencia de goles de +3 e Inglaterra 3 puntos y diferencia de goles de +4, lo que supera al Tricolor entre los terceros lugares; es un escenario aparentemente complicado, lo que se resume a una espera en el desempeño de los equipos faltantes para conocer el verdadero escenario para la Selección Mexicana.