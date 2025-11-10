Preventa de boletos del GP de México 2026: fechas, horarios y cómo comprar boletos para la F1

Gran Premio México 2026 La preventa de boletos estará disponible a partir de este lunes 10 de noviembre de 2025. (MéxicoGP)

La edición 2026 del Gran Premio de México tiene fecha, precios oficiales y preventas en marcha a partir de este lunes 10 de noviembre de 2025.

La venta será reñida, por lo que aquí te comentamos todos los detalles para que asegures tu sitio en la magnífica experiencia de las carreras.

¿Cuándo y dónde será el Gran Premio México F1 2026?

Tendrá lugar en la Ciudad de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se celebrará del viernes 30 de octubre de 2026 al domingo 1º de noviembre del mismo año.

¡Qué no pare la #F1ESTA! ⚽️ 🏎️ Sigamos celebrando en el #MexicoGP 2026. 🎉 🇲🇽



🎟️ Preventa Banamex: 10 y 11 de noviembre

🎟️ Venta Anticipada Banorte: 10 y 11 de noviembre

🎟️ Venta General: 12 de noviembre



6 y 12 meses sin intereses con tarjetas participantes.



Conoce más… pic.twitter.com/Q36x6rweDE — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 28, 2025

El evento es uno de los más esperados por los aficionados, ya que marcará el regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez después de un año de ausencia; el piloto mexicano volverá a la máxima categoría con el equipo Cadillac.

Preventa del GP de México 2026: fechas y horarios

Inicia este lunes 10 de noviembre a las 11:00 AM, tiempo del centro de México.

Venta Anticipada Banorte Podrás pagar a 6 o 12 meses sin intereses con tarjeta de crédito Banorte. (Banorte)

Importante considerar que la preventa está limitada para tarjetahabientes de Banamex y Banorte, quienes tendrán la oportunidad de pagar a 6 o 12 meses sin intereses con tarjeta de crédito; o en cambio, en un sólo pago con tarjeta de débito.

Preventa Banamex: Del lunes 10 de noviembre de 2025 a las 11:00 AM al martes 11 de noviembre de 2025 a las 11:00 PM.

Del lunes 10 de noviembre de 2025 a las 11:00 AM al martes 11 de noviembre de 2025 a las 11:00 PM. Venta Anticipada Banorte: Del lunes 10 de noviembre de 2025 a las 11:00 AM al martes 11 de noviembre de 2025 a las 11:00 PM.

Del lunes 10 de noviembre de 2025 a las 11:00 AM al martes 11 de noviembre de 2025 a las 11:00 PM. Venta General: A partir del miércoles 12 de noviembre a las 11:00 AM, en la cual los aficionados podrán pagar con la tarjeta de su preferencia.

Los boletos se adquirirán únicamente en el portal oficial Ticketmaster y todas las entradas serán digitales a través del sistema SafeTix.

Ticketmaster advierte un límite de 8 boletos por compra; quienes excedan el límite podrían arriesgarse a una cancelación de su orden.

¿Cuáles son los precios oficiales del Gran Premio de México 2026?

El boleto más económico tiene un costo de $3,900 pesos mexicanos, ubicado en la grada 2A y Zona Accesible. En contraparte, el boleto más caro tiene un precio de $61,750 pesos mexicanos, ubicado en Zona Verde (Box Main Granstand + Speed Lounge Banamex Verde).

El precio del boleto está sujeto a la zona elegida, por lo que te recomendamos revisar el mapa virtual del GP México para informarte sobre la zona y costo de tu preferencia.

A continuación, te damos un aproximado de precio por boleto dependiendo cada zona:

Zona Verde: desde $30,500 pesos a $61,750 pesos.

desde $30,500 pesos a $61,750 pesos. Zona Naranja: $3,900 pesos.

$3,900 pesos. Zona Azul: desde $9,900 pesos hasta $15,000 pesos.

desde $9,900 pesos hasta $15,000 pesos. Zona Rosa: desde $10,500 pesos hasta $12,400 pesos.

desde $10,500 pesos hasta $12,400 pesos. Zona Amarilla: desde $12,800 pesos hasta $19,900 pesos.

desde $12,800 pesos hasta $19,900 pesos. Zona Gris y Zona Café: desde $10,000 pesos hasta $45,700 (Box Oro Norte).

desde $10,000 pesos hasta $45,700 (Box Oro Norte). Zona Accesible: $3,900 pesos para personas con discapacidad; mientras que los paquetes Granstand Tour van desde los $19,900 pesos hasta los $22,000 pesos.

El Gran Premio México 2026 es sólo uno de los eventos deportivos más importantes que presenciará el país ese año, ya que el 2026 también será el momento en que las tierras mexicanas reciban al Mundial de Fútbol.