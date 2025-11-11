Canadá hace oficial la convocatoria de Marcelo Flores para la Fecha FIFA de noviembre 2025

El mexicano, habitual en las selecciones Sub 19 y Sub 20, debutó con la absoluta a finales del 2021. El mexicano, habitual en las selecciones Sub 19 y Sub 20, debutó con la absoluta a finales del 2021. (Foto: Especial)

¡Se va un talento mexicano! Ya que Canadá anunció su convocatoria oficial de Marcelo Flores para la próxima Fecha FIFA de noviembre. Una decisión que abre un nuevo capítulo en la trayectoria de este joven talento y plantea importantes interrogantes sobre su futuro dentro del fútbol mexicano y a nivel internacional.

El jugador de Tigres UANL, de 22 años, nacido en Ontario, Canadá, pero con vínculos familiares y deportivos con México, ya reportó al equipo canadiense y se han filtrado imágenes en redes sociales donde se le ve con el uniforme del país.

Aunque por ahora está convocado como “jugador de entrenamiento” y no cuenta aún con la elegibilidad para disputar los encuentros amistosos, sin embargo, se trata de una señal por parte de los directivos de Canadá por incorporarlo de lleno a su proyecto rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Flores ha tenido un camino con cierta complejidad en su carrera internacional. Debutó con la Selección de México mayor en 2021 y disputó algunos partidos.

Por otra parte, el técnico canadiense Jesse Marsch ha expresado que con la convocatoria busca “mostrarle el proyecto, que sienta el ambiente y pueda ser parte” del proceso rumbo al Mundial 2026.