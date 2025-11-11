Educación Física: donde el comercio termina y la cultura empieza a respirar

. .

El equilibrio de los intercambios

Si yo tengo una pelota y tú tienes una moneda, y hacemos el intercambio, el universo queda en paz.Tú obtienes la pelota que deseabas; yo, la moneda que buscaba.Nada se pierde, nada se multiplica.Eso es el comercio: equilibrio perfecto, exactitud sin crecimiento.

Pero si tú sabes lanzar esa pelota, si conoces su ritmo, su peso, su vuelo, y me enseñas, entonces ocurre otra cosa.Tú sigues sabiendo lanzar, y ahora yo también.El conocimiento no cambia de dueño: se multiplica.Eso ya no es economía: es cultura.

Porque cultura es todo lo creado por el ser humano, todo lo que surge de su acción transformadora sobre el mundo.Y cada una de esas creaciones se manifiesta mediante bienes culturales: instrumentos, lenguajes, saberes, prácticas, símbolos.Así, como la cultura musical se expresa a través de los bienes que el hombre ha creado alrededor de la música —sus partituras, sus instrumentos, sus sonidos y silencios—,la cultura física se expresa a través de los bienes culturales que el hombre ha creado en relación con el cuerpo y su movimiento: el juego, el deporte, la danza, la técnica, la postura, la respiración, el gesto con significado.

Y cada vez que se enseñan, no se gastan: se multiplican.

LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO HERENCIA VIVA

Ahí habita la Educación Física: en el intercambio que genera más humanidad.El maestro no transmite músculos, transmite memoria.Enseña la historia del cuerpo que aprende a conocerse a sí mismo.Su clase no produce objetos: produce apropiación de sentido.

El objeto de estudio de la Educación Física no es el cuerpo, ni el ejercicio, ni el movimiento, ni la salud: eso pertenece a otras ciencias.La Educación Física se ocupa de las apropiaciones culturales que permiten traducir mejor el mundo y habitarlo desde otra perspectiva.Su campo es simbólico, experiencial, cognitivo.Opera allí donde el cuerpo deja de ser instrumento para volverse conciencia.

Por eso la Educación Física no compite con la utilidad: la trasciende.No forma cuerpos eficientes, sino inteligencias encarnadas.No genera productos, sino comprensión.Es el acto por el cual la especie se recuerda a sí misma a través del cuerpo.

EL MAESTRO COMO GUARDIÁN DEL GESTO

Mientras el mercado mide pasos, el maestro mide significados.Mientras la industria del cuerpo vende resultados, él enseña conciencia.Su tarea no es producir rendimiento, sino custodiar herencias.

Cada clase es una restauración silenciosa del patrimonio corporal humano.Ahí el tiempo no se pierde: se reencuentra.El alumno descubre que su cuerpo no es un instrumento, sino un relato;que moverse es también pensar, y que cada gesto contiene una pequeña historia de supervivencia.

El profesor de Educación Física no entrena cuerpos: traduce humanidad.Su mercancía es intangible y, por lo tanto, peligrosa.No se puede colgar en redes ni patentar.En un mundo que todo lo vende, él enseña lo que no tiene precio:la experiencia de habitarse.

EL CUERPO COMO INTELIGENCIA ENCARNADA

La Educación Física no es la competencia del gimnasio; es su memoria.El gimnasio fabrica cuerpos disponibles; la educación, cuerpos conscientes.Uno los alquila, la otra los hereda.

La neurociencia lo confirma: la inteligencia está encarnada, y el cuerpo es la inteligencia.El pensamiento no ocurre en el cerebro: se despliega en el movimiento, en la emoción, en el equilibrio, en el gesto.Comprender el cuerpo es comprender la mente.

Por eso, cuando la Educación Física enseña a moverse, enseña también a pensar.Cuando enseña a respirar, enseña a habitar el mundo.Y cuando enseña a habitarlo, enseña, sin decirlo, que lo humano empieza en la piel.

Porque cuando el cuerpo se entiende como patrimonio, deja de ser mercancía.Y en un mundo donde todo se vende,ese simple acto de entender es, quizás, la última forma de libertad que nos queda.