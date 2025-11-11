Fritz se rinde ante la defensa de Alcaraz: “Es muy bueno anticipando golpes”

ATP Finals tennis tournament El español Carlos Alcaraz busca recuperar el Número 1 Mundial. EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO (ALESSANDRO DI MARCO/EFE)

Taylor Fritz reconoció este martes la superioridad defensiva de Carlos Alcaraz después de perder en la segunda jornada de la fase de grupos de las Finales ATP por 6-7(2), 7-5 y 6-3. El encuentro, disputado en el Pala Alpitour de Turín, dejó al español a un paso de las semifinales y muy cerca de cerrar el año como Número 1 del mundo.

“Es muy rápido. Es muy bueno anticipándose. Yo golpeaba las pelotas, cuando tenía esos golpes fáciles, en ambas direcciones. Se anticipa bien y tal vez pueda ver por cómo me coloco dónde voy a golpearla”, explicó Fritz en rueda de prensa.

LA CLAVE: ANTICIPACIÓN Y LECTURA DEL JUEGO

El estadounidense insistió en que la defensa del murciano fue determinante:“Elige el lado correcto muchas veces. No sé si ha habido algún partido en el que alguien haya elegido más veces el lado correcto en los golpes cortos contra mí. Por eso digo que no puede ser solo suerte. Se mueve muy bien y anticipa muy bien. Estoy seguro de que anticipó muchos de los golpes”, añadió.

Fritz llegó a poner contra las cuerdas al español, que resistió y sacó su mejor tenis en el tercer set para firmar su segunda victoria en Turín. Con este triunfo, Alcaraz queda a una sola victoria de asegurar el número 1 al final de la temporada.

UN RETO TÁCTICO PARA FRITZ

“Para ser sincero, en muchas de esas pelotas cortas, intenté variar. A veces fui a por lo que me parecía el golpe más obvio. A veces a por lo que me parecía el golpe menos obvio para él. Parecía estar ahí siempre...”, concluyó el norteamericano.