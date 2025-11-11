Las leyendas regresan: “Barca Legends vs Real Madrid Leyendas” se enfrentarán en Costa Rica en febrero 2026

Las leyendas regresan: jugadores del Real Madrid y Barcelona se enfrentarán en Costa Rica en febrero 2026

El cásico Español entre el Real Madrid y el FC Barcelona volverá a jugarse, pero esta vez es un escenario distinto al habitual. Las leyendas de ambos clubes se enfrentarán el 7 de febrero de 2025 en el Estadio Nacional de Costa Rica, ubicado en La Sabana, San José.

De acuerdo con información del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) de Costa Rica, se dió luz verde a la promotora encargada de organizar el encuentro. Con esta aprobación, el país centroamericano se prepara para recibir uno de los duelos más esperados por los aficionados del fútbol internacional.

De acuerdo con los organizadores, el llamado “Clásico de Leyendas” reunirá a exjugadores emblemáticos que marcaron época en los dos equipos más grandes de España. Por parte del Real Madrid, se espera la participación de figuras como Iker Casillas, Roberto Caqrlos, Luis Figo y Fernando Morientes, mientras que el Barcelona podría contar con nombres como Carles Puyol, Ronaldinho, Javier Saviola y Rivaldo.

El encuentro forma parte de una gira internacional que busca revivir la rivalidad histórica entre ambos clubes, pero con un tono más amistoso y familia. De acuerdo a la productora, el evento tendrá un enfoque de entretenimiento deportivo y turístico, promoviendo a Costa Rica como un destino para espectáculos internacionales.

Hasta el momento, los organizadores no han revelado los precios de las entradas ni las zonas del estadio, pero se espera que la venta y así mismo se sabe que la demanda sera alta.

El Estadio Nacional de Costa Rica, con capacidad para más de 35 mil espectadores, ha sido sede de partidos internacionales, conciertos y eventos de gran magnitud. Se prevé que el juego atraiga tanto a aficionados locales como a turistas de otros países de la región.

El “Clásico de Leyendas” promete ser una noche de nostalgia y espectáculo futbolístico, en la que los seguidores podrán volver a ver en acción a ídolos que marcaron generaciones. Costa Rica se alista así para ser escenario de un capítulo especial en la historia de la eterna rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona.