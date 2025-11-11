Matthew Stafford y Jonathan Taylor lideran la carrera por el MVP en la NFL

EN LA PELEA. El quarterback de los Rams y el corredor de los Colts son de los mejores jugadores de la Liga de Futbol Americano Profesional.

El domingo pasado, en la victoria en tiempo extra de Indianapolis 31-25 sobre Atlanta Falcons en el Estadio Olímpico de Berlín, Jonathan Taylor firmó una actuación histórica: 286 yardas por tierra, nuevo récord de la franquicia que supera la marca de Marshall Faulk, leyenda de los Colts y miembro del Salón de la Fama.

Además, el corredor originario de Salem, New Jersey, consiguió una carrera para anotación de 83 yardas, la más larga en la historia de los partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos, récord que se mantenía desde 2005.

Taylor sumó tres touchdowns en el encuentro para llegar a 66 en su carrera, superando la marca de Edgerrin James (64), otro ícono de Indianapolis. A sus 26 años, proyecta cerrar la campaña con más de 100 yardas por partido, algo que ya logró en 2021.

Hasta la semana 10, lidera la liga entre corredores con 1,139 yardas y 15 anotaciones, cifras que han impulsado a los Colts al primer lugar de la división Sur de la AFC. De mantener el ritmo, podría romper una racha de 12 años consecutivos en que el MVP ha sido para un quarterback. El último corredor en lograrlo fue Adrian Peterson en 201

STAFFORD IMPONE RÉCORDS Y MANTIENE LA TENDENCIA DE LOS PASADORES

A pesar de la espectacular campaña de Taylor, Matthew Stafford se perfila como el gran favorito para extender la hegemonía de los quarterbacks. A sus 37 años, el líder de los Los Angeles Rams, campeón del Super Bowl LVI, ha impuesto un ritmo demoledor: 25 pases de anotación en nueve partidos por solo dos intercepciones (los Rams descansaron en la semana 8).

Lo más impresionante son sus últimos seis juegos, donde ha conectado 20 envíos a las diagonales sin ser interceptado, algo nunca antes visto en la NFL. Gracias a su liderazgo, los Rams dominan la división Oeste de la NFC.

Por la tendencia de los últimos 12 años, Stafford parece llevar ventaja en la carrera por el MVP, aunque deberá sostener su efectividad en la segunda mitad de la temporada.

JARED GOFF, EL TERCERO EN DISCORDIA

Sin los reflectores de Taylor y Stafford, Jared Goff, quarterback de los Detroit Lions, también levanta la mano. Con 20 pases de touchdown y solo tres intercepciones, además de una efectividad del 74% en pases completos, la más alta de la liga, mantiene a los Lions en la cima del Norte de la NFC.