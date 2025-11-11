¿Miguel Herrera y Luis Fernando Tena se quedan sin Mundial?: El panorama de Costa Rica y Guatemala

Miguel Herrera y Luis Fernando Tena ¿Podrán llevar a las respectivas selecciones que dirigen a este Mundial 2026?

En noviembre, Ambos países, disputaran el pase directo para El mundial 2026, dónde serán anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la situación es distinta para cada equipo.

Esta fecha FIFA de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, será vital, tanto para la Selección Nacional de Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, cómo para el conjunto tico, que tiene como mandamás a Héctor “El Piojo” Herrera, ambos directores técnicos, de origen mexicano.

Los dos equipos llegan aún con posibilidad de clasificación directa. ¿Qué necesitan para concretarlo? aquí te decimos...

Guatemala en el Mundial 2026: ¿qué necesita Luis Fernando Tena para hacerlo realidad?

Para fortuna del director mexicano y de los aficionados al fútbol de este país centroamericano, aún existen posibilidades para que la selección guatemalteca clasifique por sus propios medios al Mundial 2026.

Guatemala se ubica en el Grupo A de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

Después de cuatro partidos, el equipo dirigido por “El Flaco” Tena, se localiza en tercer lugar, con cinco puntos.

Los próximos encuentros de los chapines, en la Concacaf, serán frente a las selecciones de Panamá y Surinam.

Para que los guatemaltecos logren una clasificación directa, necesitan derrotar a Panamá y esperar que Surinam tenga un resultado adverso ante El Salvador, ya sea con un empate o una derrota.

En caso de que eso no suceda, entonces también deberán derrotarlos para conseguir el pase directo.

¿Cuál es el escenario para “El Piojo” Herrera con la selección de Costa Rica rumbo al Mundial 2026?

Esta fecha FIFA en la Concacaf también será crucial para Costa Rica.

El equipo dirigido por Héctor Herrera se encuentra, al momento, en el segundo puesto del Grupo C, después de cuatro partidos.

Los ticos tienen una sola alternativa en los próximos encuentros de la Concacaf: ¡ganar!

En caso de perder su partido frente a la selección de Haití, necesitará una serie de resultados adversos para Honduras, quien podría arrebatarle la posibilidad de acceder a la fiesta grande del fútbol mundial.

Así que, en caso de perder o empatar su partido frente a los haitianos, Herrera tendrá que rezar para que el cruce de resultados le beneficie en la clasificatoria. Sin embargo, hasta el momento, el conjunto costarricense, tiene posibilidad de acceder por su propio mérito a la Copa del Mundo de 2026.