¡Otra vez Argentina! México sub-17 clasifica de “panzazo” a ronda eliminatoria del Mundial

Después de una combinación de resultados favorables, la Selección Mexicana sub-17 finalmente logró mantenerse en la Copa del Mundo con una inesperada clasificación a dieciseisavos de final. Tras su derrota frente a Suiza, el Tricolor juvenil estará enfrentando de nueva cuenta a Argentina, rival que los eliminó en las últimas ediciones de la Copa del Mundo sub-20 este 2025 y en el Mundial de Qatar 2022.

México se clasifica a dieciseisavos de final del Mundial sub-17

Tras la derrota de Arabia Saudita el día de hoy frente a Mali, México se convirtió en el último equipo en asegurar su boleto a la ronda de eliminación directa. El equipo nacional perdió sus partidos de fase de grupos frente a Corea del Sur y Suiza, pero su diferencia de goles los ayudó a mantenerse en competencia.

Ahora, estarán enfrentando a Argentina, quien marcha con paso perfecto de tres victorias consecutivas y que tuvo la mejor diferencia de goles tras la fase preliminar en esta competencia.

¿Qué sigue para México en la Sub-17?

El encuentro entre México y Argentina se disputará el 14 de noviembre, aunque aún no se ha confirmado la sede ni el horario oficial del partido. Este duelo representa una nueva oportunidad para el combinado nacional de romper con una racha negativa frente a la Albiceleste, que lo eliminó tanto en el Mundial Sub-20 de este 2025 como en el Mundial de Qatar 2022.

Pese a su desempeño irregular, el conjunto mexicano mostró orden defensivo y disciplina, al ser uno de los pocos equipos que no recibió tarjetas rojas en la fase de grupos. Los jugadores reconocen que el avance fue sufrido, pero también lo ven como una segunda oportunidad para demostrar su nivel ante uno de los favoritos al título.

El cuerpo técnico trabaja en ajustar la estrategia para contener la ofensiva argentina, que ha mostrado un futbol rápido, técnico y contundente. Por su parte, México apostará por un esquema equilibrado que priorice la recuperación de balón y la salida por los costados.

Con esta clasificación agónica, el Tricolor Sub-17 buscará dar la sorpresa y prolongar su participación en el torneo, intentando escribir un nuevo capítulo de esperanza en el futbol juvenil mexicano, dando un aliento de esperanza a la afición mexicana.