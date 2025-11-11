Por primera vez en su carrera, John Cena gana el campeonato Intercontinental convirtiendose en Grand Slam

La noche de este lunes, en la edición de Monday Night Raw, John Cena hizo aparición en su estado natal Massachusetts como parte de su tour de retiro, donde salió tras una pequeña presentación del ex-luchador y ahora director de WWE, Paul “Triple H” Levesque.
Después de platicar con el público sobre el torneo que existe actualmente en la empresar para encontrar a su último oponente, fue interrupido por el entonces campeón Intercontinental, Dominik Mysterio, quien salió a confrontarlo ocasionando un pelea por el campeonato.
En una emocionate lucha, John Cena terminaría por derrotar al más jóven de los Mysterio conquistando por primera vez campeonato Intercontinental, coronandose como campeón Grand Slam.
¿Que es un campeón Grand Slam?
En WWE, ser un campeón Grand Slam significa que el luchador ha conquistado todos los campeonatos principales.
Estos son:
- Campeonato Mundial (WWE Championship y World Heavyweight Championship)
- Campeonato de los Estados Unidos
- Campeonato Intercontinental
- Campeonato en Parejas (Tag Team Championship)
- Campeonato de NXT
¿Que luchadores han conquistado todos los campeonatos?
En WWE, solo pequeño grupo de superestrellas ha logrado esta hazaña, entre ellos Shawn Michaels, Triple H, Chris Jericho, Eddie Guerrero, Seth Rollins, Rey Mysterio , Kurt Angle, Randy Orton, The Miz y Roman Reigns.
Tour de retiro
El Marine se encuentra actualmente en su tour de retiro, con solo 3 fechas más, Cena tendrá su última lucha en el evento Saturday’s Night Main Event, el día 13 de diciembre en Washington D.C, donde se enfrentará a su último oponente el cuál esta siendo decidido por medio de un torneo donde estrellas de WWE se enfrentan para ganarse la oportunidad de retirar al “Mejor de todos los tiempos” y 17 veces campeón mundial.