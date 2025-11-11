¿Quién es el nuevo director del Estadio Azteca, ahora llamado Banorte? El Estadio Azteca no solo cambió de nombre, ahora también lo hace de director; conoce quién será el encargado de inaugurarlo (@Alexandre Costa y Rogelio Morales Ponce)

El estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, construido por el Grupo Ollamani, ha comunicado una nueva reestructuración como preparativo para la reapertura del estadio y el Mundial 2026.

A través de un comunicado de prensa, el Estadio Banorte ha anunciado la integración de Alexandre Costa como el nuevo Director General Ejecutivo del estadio.

A partir del viernes 16 de noviembre de este año, Alexandre Costa se integrará en su nuevo puesto, siendo el responsable de encabezar la reapertura del Estadio Banorte, encargándose de hacer crecer los ingresos del estadio, así como de implementarle mejoras.

A su vez, mencionaron que Félix Aguirre será Director General Adjunto, mientras que continuará como Host City Manager de la Ciudad de México para la Copa del Mundo FIFA 2026. Por su parte, Grupo Ollamani reconoce el trabajo realizado por Félix Aguirre durante su administración.

¿Quién es Alexandre Costa, el nuevo Director General Ejecutivo del Estadio Banorte?

De acuerdo con el comunicado, Alexandre Costa cuenta con más de 28 años de experiencia en la administración y gestión de recintos deportivos.

En su trayectoria laboral ha trabajado en la operación de estadios como el Maracaná de Brasil, el Estadio do Dragão de Portugal, el Allianz Parque de São Paulo, el Movistar Arena de Buenos Aires y el Antel Arena de Montevideo.

En estos trabajos se destacó por la generación de ingresos en eventos deportivos y de entretenimiento, modernización de recintos y la mejora de experiencia para los aficionados.

Nuevo Estadio Banorte

El nuevo Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, reabrirá sus puertas después de las remodelaciones que se le hicieron, en marzo del 2026, antes de la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Con las actualizaciones que se le realizaron al recinto, ahora cuenta con la certificación internacional LEED Platinum (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), la cual la otorga el U.S. Green Building Council (USGBC), siendo la certificación de más alto nivel para edificios.

Dentro de los cambios que se realizaron al Estadio Banorte se encuentran los siguientes:

Cancha con sistema híbrido de pasto natural y succión de agua e inyección de aire.

Nuevas butacas, baños y zonas de comida.

2 mil 200 metros cuadrados de pantallas LED para el interior y exterior del estadio.

1,200 antenas con la más reciente tecnología para mayor conectividad WiFi-6 gratuito.

7,120 metros cuadrados de nuevos espacios sociales y de esparcimiento.

Nuevos sistemas de monitoreo para la seguridad de los asistentes

Nuevo sistema de audio con más de 340 bocinas.

Con todos estos nuevos cambios para el Estadio Banorte, resulta emocionante el pensar en la inauguración del mundial 2026 en México.