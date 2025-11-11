Real Madrid vs. París FC: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de la Champions League Femenina

Partido Real Madrid vs Paris FC femenina Especial

La emoción de la Champions League Femenina llega este martes 11 de noviembre, cuando Real Madrid Femenino recibirá al Paris FC Femenino en una cita clave por la jornada 3 de la fase de grupos.

Para no perderte ni un minuto de este emocionante encuentro entre estos dos colosos del futbol, te dejamos esta nota en la que te decimos en dónde y a qué hora ver este partido en vivo.

Horario Real Madrid vs Paris FC EN VIVO

El encuentro entre las jugadoras del Real Madrid y Paris FC se llevará a cabo en el Estadio Alfredo Di Stéfano en punto de las 14:00 horas, tiempo de México, este martes 11 de noviembre.

¿Dónde ver Real Madrid vs Paris FC?

La transmisión en vivo de este partido podrás seguirla únicamente a través de la señal de TVC Deportes.

UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE



La actividad del mejor torneo de futbol femenil regresará con el partidazo entre @realmadridfem vs @parisfc_feminines ⚽️🔥



🎤@ferna_schz / @gerardo.bobadilla.94



🗓11 noviembre

⏰️13:45 hrs

📺 315 @Megacable 575 @totalplaymx 348 @DishMx… pic.twitter.com/0pKdbrHQxt — TVC Deportes (@TVCDeportes) November 11, 2025

¿Cómo llegan Real Madrid y Paris FC a la Fecha 3 de la UCL?

Real Madrid Femenino

El equipo blanco ha tenido un excelente arranque en el grupo. Según los datos de la tabla oficial, Real Madrid está con récord perfecto después de dos partidos: 2 victorias, 0 empates, 0 derrotas, con 6 puntos acumulados. En sus partidos recientes de Champions: venció a la AS Roma Femenino 6-2.

Paris FC Femenino

Por su parte, Paris FC llega en un escenario más complicado. Tras dos jornadas de grupo: 0 victorias, 1 empate, 1 derrota, lo que le deja con 1 punto. También cabe señalar que En sus resultados recientes en Champions: empataron 2-2 ante OH Leuven Ladies. También sufrieron una dura derrota 4-0 ante Chelsea Women.

𝑳𝒆 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 ✅



Voici les joueuses retenues par Sandrine Soubeyrand et son staff pour le déplacement sur la pelouse du Real Madrid ⚡️



🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC | #RMPFC pic.twitter.com/n6s6pXgzNl — Paris FC Féminines (@PFC_feminines) November 11, 2025

Posibles alineaciones del Real Madrid contra Paris FC

Real Madrid: Misa Rodríguez; Yasmim, Méndez, Lakrar, Navarro; Weir, Angeldal, Dabritz; Caicedo, Redondo y Feller.

Paris FC: Chavas; Bogaert, Davis, Greboval, N’Dongala; Korosec, Le Moguedec; Matéo, Jedlinska, Picard; y Azzaro.

El enfrentamiento entre Real Madrid Femenino y Paris FC Femenino, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Women’s Champions League 2025‑26, se perfila como un duelo clave. Por lo que veremos a Linda Caicedo dar lo mejor de sí para avanzar en la tabla de posiciones de su equipo.