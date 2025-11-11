Sergio Pérez no duda en subirse al podio en su nueva etapa con Cadillac

Esta semana. Sergio Pérez prepara detalles para su test con un Ferrari SF-23 que sería el jueves y viernes próximos. (Foto especial)

Sergio Pérez se encuentra con el equipo Cadillac preparando los últimos detalles para su test con un Ferrari del 2023 en Italia y durante su visita a Silverstone en una entrevista a la agencia Reuters, aseguró que pueden dar sorpresas en su primera temporada.

El piloto mexicano aseguró que no tiene dudas de que alcanzará el podio nuevamente en su nueva etapa con Cadillac, incluso si el equipo está en sus primeras etapas de desarrollo. “Sí, lo creo. Realmente lo creo”, afirmó Pérez, quien tiene un historial de 39 podios en su carrera, la mayoría de ellos conseguidos con Red Bull, equipo con el que terminó su relación a finales del 2024.

Pérez recordó que ha logrado subirse al podio con todos los equipos con los que ha corrido, “excepto McLaren”. En cuanto a sus expectativas con Cadillac, el mexicano dejó claro que tienen una pendiente de desarrollo que cumplir y esperan unas primeras carreras de aprendizaje: “Creo que vamos a empezar desde atrás, pero progresivamente avanzaremos. Pero, en última instancia, ese (el podio) es el objetivo.”

El verdadero desafío para Pérez será el proceso de desarrollo del coche: “Lo importante es qué tan rápido podemos desarrollar el coche”. También señaló que no importa si es él o Valtteri Bottas, lo que importa es que la escuadra avance en su primera etapa: “No importa quién llegue allí, siempre que sea Cadillac”, agregó.

‘Checo’ probaría el SF-23 el jueves o viernes

Por otra parte, según un informe de Autoracer.it, se está llevando a cabo un test TPC en el circuito de Ferrari con el SF-23, que rodará en el Enzo y Dino Ferrari con Sergio Pérez.

El mexicano ya ha realizado algunas pruebas preparatorias en el simulador, por lo que llegará la esperada transición de la fase virtual al trabajo real en pista.

Cadillac tiene planeado el test con ‘Checo’ esta semana, pero quiere guardar el máximo secreto, aunque los rumores apuntan a que podría rodar con el Ferrari el jueves y viernes.

Al volante del SF-23 estará Arthur Leclerc y no se descarta que también haya observadores de Cadillac en los boxes para seguir la sesión, ya que el propio Pérez fue visto en el Departamento de Carrera preparando el asiento.