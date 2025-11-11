¿Tan caros como los boletos?: FIFA publica precios para estacionamiento en partidos del Mundial 2026

El torneo más grande del futbol como lo es el Mundial 2026 ya está en marcha con los preparativos. Y entre boletos, sedes y estadios aparece otro gasto que quizá muchos aficionados no contemplaban y no esperaban que estuviera tan alto, el estacionamiento. Pues si vas en tu carro, prepárate. La FIFA publicó tarifas para dejar el vehículo en los recintos de Estados Unidos, donde se disputarán parte de los partidos del Mundial 2026.

¿Cuáles serán los precios de estacionamiento?

Según los datos oficiales, para algunos partidos los espacios de aparcamiento arrancan en 75 dólares (lo que ronda los 1,380 pesos mexicanos) si el encuentro es de fase de grupos. Pero ojo: para partidos más avanzados los costos suben, y ya hay plazas vendiéndose por hasta 175 dólares alrededor de 3,220 pesos en estadios de EE.UU.En una ciudad como Filadelfia, por ejemplo, el precio mínimo para primera fase alcanza los 115 dólares (2,850 pesos) para estacionarse cerca del estadio.

Para que te des una idea de lo que esto significa: los boletos para la fase de grupos pueden costar desde unos 60 dólares (1,100 pesos). Entonces resulta que el aparcamiento, en algunos casos, cuesta más que la entrada al partido. Y claro, eso genera polémica porque muchos aficionados quizá no habían considerado este gasto adicional.

¿Qué datos se conocen acerca de los lugares y recintos dónde serán los cobros caros?

Los precios de estacionamiento ya están publicados para los cinco estadios de EE.UU. que organizan partidos del Mundial: Boston, Dallas, Kansas City, Miami y Filadelfia .

. Aún no se publican los precios para los otros seis recintos de Estados Unidos, ni para los estadios en Canadá o México, que también son sedes del torneo.

Para partidos de fases finales (octavos, cuartos, semifinal) los costos se elevan aún más: por ejemplo, en Filadelfia para octavos, o en Boston para cuartos de final, el aparcamiento puede costar unos 145 dólares (2,660 pesos) sin incluir el boleto del partido.

¿Cuáles son las complicaciones para los aficionados?

Primero: calcula bien todos los gastos, no solo el boleto al estadio. Segundo: si vas con carro, considera si te conviene llegar temprano, buscar zonas alternas de parking más económicas, o quizá usar transporte público si es viable. Tercero: vigila cuando se anuncien los precios para las sedes de México o Canadá, porque podrían aplicarse tarifas parecidas o distintas según el país y quizá haya diferencias importantes según logística, seguridad y transporte.

En resumen, ir al Mundial 2026 promete emociones, goles y récords. Pero también un estacionamiento que puede salir más caro de lo que esperabas. Así que, si estás planeando ir y usar tu auto… ¡no olvides sumar ese extra al presupuesto!