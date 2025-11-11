Tommy Fleetwood, uno de los favoritos en el DP World Tour Championship

Aspirante al triunfo. Tommy Fleetwood llega en buena forma al el DP World Tour Championship que se juega esta semana en Dubái. (Foto especial)

El inglés Tommy Fleetwood llega al DP World Tour Championship que se juega esta semana en Dubái, en un estado de forma excepcional. Ganó el Tour Championship, su primer evento del PGA Tour; también desempeñó un papel clave en la victoria del equipo de Europa en la Ryder Cup en Bethpage Black, en septiembre; y ganó el DP World India Championship el mes pasado.

Fleetwood también estuvo cerca de la victoria en el Abu Dhabi HSBC Championship el domingo pasado, pero perdió ante Aaron Rai en una tensa final de playoff. El número cuatro del mundo espera mejorar su resultado esta semana, con la intención de cerrar un brillante 2025 y sumar otra corona de las Rolex Series a las dos que ya posee.

“Este es el último torneo que voy a jugar este año. Ha sido un año magnífico”, declaró Fleetwood. Cuando se le preguntó si aspira al título dijo, “lucharemos por ello y veremos qué podemos hacer”.

Fleetwood reflexionó sobre la casi victoria de la semana pasada en Yas Links, donde firmó rondas de 64, 66, 67 y 66 para terminar el evento con 25 bajo par. “Fue un gran torneo, de verdad. Me generé oportunidades al final. Metí putts increíbles en los últimos hoyos. Lo intenté. Sí, otra semana realmente buena”. El inglés ha quedado en segundo sitio en 2019 y 2023,

Fleetwood es uno de los 50 jugadores que juegan el torneo de final de temporada del DP World Tour, en el que el gran favorito al éxito es Rory McIlroy.