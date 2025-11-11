Travis Hunter se pierde el resto de la temporada 2025 NFL por lesión de rodilla

Travis Hunter El novato de Jacksonville juega como receptor y esquinero, causando sensación en los fans de la NFL.

Los peores pronósticos se confirmaron para los Jacksonville Jaguars, quienes perderán a su novato de primera ronda, Travis Hunter, por el resto de la campaña. El egresado de Colorado State tendrá una cirugía de rodilla y será baja por al menos seis meses.

Lesión deja fuera a Travis Hunter el resto de la temporada de NFL

La NFL informó este martes 11 de noviembre que Travis Hunter ya no regresará esta temporada con los Jacksonville Jaguars. El receptor/esquinero había sido colocado originalmente en reserva de lesionados luego de sufrir una lesión durante un entrenamiento el pasado 31 de octubre. Sin embargo, ahora confirmaron que la reparación de si ligamento lateral requerirá cirugía y al menos 6 meses de recuperación.

Travis Hunter fue la segunda selección global del Draft 2025, sólo por detrás del quarterback Cam Ward con los Tennessee Titans. El ganador del Trofeo Heisman 2024 generó altas expectativasal asegurar que jugaría como receptor y esquinero defensivo en la NFL, tal como lo hizo en su etapa de colegial.

En el transcurso de la temporada actual, jugó 7 partidos, donde acumuló 28 recepciones para 298 yardas y una pase de touchdown atrapado.

Los Jacksonville Jaguars marchan con un récord de 5-4 en la temporada actual de la NFL y marchan en el segundo lugar de la división sur de la Conferencia Americana, por debajo de los Indianapolis Colts. El equipo se mantiene en la carrera por un lugar en la ronda de comodines de los Playoffs.